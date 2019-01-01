年度身价排行榜：姆巴佩登顶 C罗仅位列19

著名足球研究机构瑞士天文台CIES发布效力于五大联赛的100名最有价值球员排行榜，法国球星姆巴佩登顶榜首，效力热刺的凯恩和姆巴佩的队友内马尔紧随其后，而转会加盟尤文图斯的C罗仅列第19位。

根据著名足球研究机构瑞士天文台CIES发布的百大球星身价排行榜，巴黎圣日耳曼前锋姆巴佩是目前世界足坛最有价值的球员。

在CIES的计算体系中，他们综合考察了过去8个赛季的2241例转会，将球员的年龄、场上位置、所在联赛、合约长度和国籍纳入考量，对五大联赛的球员在转会市场的身价进行了评估。据计算，刚刚年满20岁的姆巴佩身价高达1.961亿英镑。

姆巴佩在2018年春风得意，他帮助巴黎圣日耳曼取得国内三冠王，并且在俄罗斯世界杯上同法国国家队举起大力神杯。

进入排行榜前五的还有凯恩、内马尔、斯特林和萨拉赫。

五座金球奖得主梅西没能进入前五，而在他身前排名第六的则是效力于尤文图斯的阿根廷前锋迪巴拉。

这份榜单前十中最让人惊讶的莫过于曼联球员卢卡库的入选，他的身价为1.453亿英镑，排名第八位。

尽管加盟巴萨后发展并不顺利，巴西球星库蒂尼奥仍然排名第九，而在德国国家队无法受到重用的萨内则排名第十。

身价最高的前二十名球员中，有12名效力英超。阿里、博格巴和阿扎尔都排在了C罗身前。这位转会加盟尤文图斯的五座金球奖得主球员仅排名第十九位，预估身价为1.141亿英镑。