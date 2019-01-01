年度第50球 巴尔韦德：梅西在哪都能进球

阿根廷超级巨星可能还没有达到他的最佳状态，但他继续影响着比赛，并在这个过程中创造了新的纪录。

巴塞罗那主教练巴尔韦德赞扬了莱昂内尔·梅西与生俱来的能力，他在周六4-1战胜阿拉维斯的比赛中攻入一粒精彩的进球，为球队带来了决定性的影响。

除了早些时候的进球被判无效外，梅西在诺坎普的表现异常低迷。

尽管巴萨在上半场以2-0领先，但在下半场开始不久，阿拉维斯通过中场球员佩雷·邦斯攻入一球，增强了球队的信心，直到梅西在比赛还剩21分钟的时候打进了他在2019年俱乐部和国家队的第50粒进球。

在球员们的包围下，梅西在25码处成功地以一记劲射将球射入球门左侧。

这意味着这位32岁的球员在过去10年中有9年在俱乐部和国家队至少打进了50球。

随着他们的两球领先优势的恢复，苏亚雷斯在点球点上再入一球。

尽管苏亚雷斯可以说是本场比赛的明星，但赛后巴尔韦德将注意力集中在了梅西身上，特别指出了阿根廷人在下半场开始时巴萨似乎失去了一些控制时所产生的影响。

“所有的比赛都需要付出很多。”教练说：“当他们进球的时候，他们被激励，他们有机会扳平比分，但是莱奥进了一个漂亮的球，事情从此走向另一方向。”

“我认为我们踢得很好，我得说上半场非常好，然后我们在下半场开始的时候势头就没那么好了。我们的第三个进球给球队带来了动力。”

“梅西就是这样。我们经常看到它。这样的事情可能会发生，我们有梅西是一个巨大的优势。”

“莱奥在任何地方的出现都能为你带来进球。”