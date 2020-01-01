年度传统保留节目 内马尔再次在生日缺席比赛

这位巴西人将在周三迎来28岁生日，他将再次因伤缺席比赛。

由于肋骨受伤，内马尔被排除在周二巴黎圣日耳曼对阵南特的大名单之外。就在两天前，这位巴西人还举办了一场奢华的生日派对。

这场以白色为主题的活动在巴黎一家夜总会举行，内马尔的队友马尔科·维拉蒂、埃丁森·卡瓦尼和安赫尔·迪马利亚都参加了活动。

内马尔将于本周三迎来28岁生日，他以举办大型庆祝活动来纪念个人里程碑而闻名。2019年，500人受邀参加了由红牛赞助的活动，两年前，F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿和巴西总统也受邀参加了他的26岁生日庆祝活动。

其他球队

自从加入巴黎圣日尔曼以来，这位前巴塞罗那前锋每年的生日都会受伤，在2018年和2019年，他的脚受伤了，这让他缺席了几周。

尽管有传闻说今年要低调一些，但巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔周日并没有出席，他认为这场活动夹在两场联赛之间，会让人“分心”。

然而，德国人坚持他的球队和南特的比赛不会受到派对的影响。

“我总是保护我的球员，我真的很爱我的球队。在这个派对上，我承认保护球员有点困难，但背景不是简单的黑或白。”他在新闻发布会上说：“这是为比赛做准备的最好方法吗？不，显然不是。这是世界上最糟糕的事情吗？不。”

“这是一个遗憾，因为我们给了人们说我们坏话的机会。我们需要适应这种情况，但我不会因为球员们出去庆祝而把他们留在板凳上或留在家里。”

尽管姆巴佩在上周六战胜蒙彼利埃的比赛中与图赫尔在边线发生了口角，但他仍然入选了球队阵容。

法国国脚对被换下感到愤怒，并在边线与图赫尔进行了激烈的交锋。

“我和他之间没有私人恩怨。这些事情总会发生。”图赫尔补充道。

“这是一名不想被换下的球员和一名有自己的理由去做某事的教练之间的斗争，他想把比赛交给值得上场的球员。”