年少有为 索斯盖特相信凯恩能打破鲁尼纪录

这位热刺前锋想要创造历史还差23个进球，但他的国家队主帅认为他完全有能力打破这一纪录。

加雷斯·索斯盖特支持哈里·凯恩打破英格兰进球纪录，此前哈里·凯恩在对阵黑山的比赛中上演帽子戏法，使他在历史进球榜上排名第六。

周四，在英格兰历史上的第1000场比赛中，三狮军团以7-0的比分赢得了比赛，凯恩在上半场打入了三球，确保了球队获得2020年欧洲杯的资格。

托特纳姆前锋的进球使他的国家队进球数达到31个，超过了阿兰·希勒、汤姆·芬尼和纳特·洛夫特豪斯等人，排在他前面的是迈克尔·欧文的40球。

韦恩·鲁尼保持着英格兰队53个进球的纪录，但是凯恩只有26岁，索斯盖特相信他能够打破纪录。

索斯盖特告诉天空体育：“当你谈论希勒、芬尼和洛夫特豪斯的名字时，你会发现这是一个了不起的壮举。像今晚这样的夜晚，我们可以谈论这些球员，这很好。他很无情，他有能力做到，他有时间。如果一切顺利，我相信他能做到。”

但是英格兰主帅警告说，如果凯恩想要成为一支成功的英格兰队的一员，还有很多工作要做，尽管有令人信服的胜利优势，但后防有时还是显得不稳定。

“我们很幸运。”索斯盖特说：“像哈里（凯恩）、拉希姆（斯特林）、马库斯（拉什福德）这样的年轻球员在我们的阵容里，我们拥有令人难以置信的火力。我们总是相信我们可以进球。我们总是会给对手制造麻烦。如果我们想要成为有力的竞争者，我们必须确保我们的攻防两端都是正确的。”

当被问及英格兰队在欧洲杯上是否会比2018年世界杯更强大时，索斯盖特回答说：“这是一个艰难的平衡。我们今晚派出了一支如此年轻的球队，我们很年轻。我们的工作还在进行中。我们是一个非常令人兴奋的进攻团队，但是我们需要学习一些关于控制比赛的知识。我们必须确保我们的防守更加紧密，但未来是非常非常令人兴奋的。”