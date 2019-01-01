年少有为 拉什福德将迎来效力红魔150场里程碑

曼联将在本周末英超联赛中主场迎战布莱顿，前锋拉什福德有望迎来自己代表红魔的第150次出场。

曼联1比0击败热刺的比赛中，拉什福德打入致胜进球，这也是他最近在联赛中参与的第10粒进球。

拉什福德在曼联2比2踢平南安普顿的比赛中奉献两次助攻，自那以后，他平均每76分钟就参与一次进球，效率远远超出他此前的表现。

12月至今，拉什福德一共9次出场，打入5粒进球，奉献5次助攻。

如果他能够在曼联对阵布莱顿的比赛中首发登场，这也会是他自2016年2月之后，连续10场比赛获得首发。那时曼联主帅还是范加尔，也是拉什福德在足坛崭露头角变大放异彩的时刻。

索尔斯克亚担任曼联临时主帅后，曼联在过去五场联赛中取得五连胜，拉什福德作为前锋首发登场了每一场比赛。与之形成鲜明对比的，则是他在穆里尼奥手下从未作为前锋连续两场联赛首发登场。

拉什福德在索尔斯克亚手下似乎发挥出最出色的状态。他首次连续三场英超联赛取得进球，也是英超历史上获得此成就第三年轻的球员。排在他身前的是鲁尼和C罗。

不仅如此，拉什福德在索尔斯克亚执教后的射门转化率大大提升，也得到更多的开火权。在穆里尼奥执教期间，他平均每47分钟才有一次射门机会，而在索尔斯克亚手下，拉什福德平均每20分钟就能有一次射门。

作为曼彻斯特本地人和曼联青训学院成长起来的球员，拉什福德在曼联还有着非常光明的未来。