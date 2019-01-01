平易近人 拉姆塞：C罗只是一个普通的男人

这位葡萄牙队长是足球史上最出色的球员之一，但他的新队友坚持认为他很接地气。

尤文图斯中场阿隆·拉姆塞第一次表达了他与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多会面的想法，他说这位葡萄牙超级巨星“只是一个普通人”，并在帮助这位前阿森纳球员定居都灵方面发挥了重要作用。

拉姆塞在夏天以自由转会的方式从酋长球场来到了安联球场。

现在，当阿森纳还在为欧冠资格而奋斗的时候，拉姆塞已经和有史以来最出色的球员之一——C·罗纳尔多并肩作战了。

威尔士人说C罗让他在新环境中立刻感到宾至如归。

“他和其他人一样，非常热情。”这位28岁的中场告诉BBC：“当然，他是最出色的球员之一，但他只是一个普通人。他会马上打破沉默，让你觉得你在跟别人说话。整个俱乐部有一种家的感觉。每个人都是为了一件事：赢下足球比赛和奖杯。每个人都有动力，都非常专注于自己需要做的事情。”

拉姆塞转会尤文本来可能不会发生，因为阿森纳已经兑现了给他一份新合同的承诺，媒体曾广泛报道他将与阿森纳续约。

他后来透露枪手确实解释了他们撤回新合同的原因，但是他已经离开了在伦敦的时光，现在完全专注于他在尤文的角色。

拉姆塞说：“这最终得到了解释。有很多混乱，很多事情悬而未决。决定已经做出了，情况就是这样，所以我不得不考虑其他的选择。阿森纳目前正在经历一个过渡期。他们有很多优秀的球员和很多有天赋的球员。他们正在朝着正确的方向前进——但是我现在的环境是在尤文图斯。我在一个大俱乐部有一个难以置信的机会。我现在只想参与其中。希望我能帮助我的队友和我的俱乐部在大舞台上取得一些非凡的成就。”