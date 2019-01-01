平息点球风波 索帅为曼联点球系统辩护

博格巴的点球不进让曼联损失了两分，但是他的主帅说他和马库斯·拉什福德将继续作为指定的点球手。

索尔斯克亚试图平息曼联在周一晚上1-1战平狼队的比赛中错失点球的风波，他说博格巴和拉什福德都是指定的点球手。

博格巴和拉什福德在罚点球之前进行了交谈，就像他们在上一场对阵切尔西的比赛中进球之前所做的那样。法国人加快了脚步，但是他的大力射门被狼队门将帕特里西奥挡出。

索尔斯克亚在接受天空体育采访时说:“当然，我们会得到一个点球，通常我们可以得到另外两分，但有时门将会做出一个漂亮的扑救。”

“他们俩(拉什福德和博格巴)都是被指定的点球手，这取决于他们，然后谁会觉得‘这是我的’。有时候球员们只是觉得他们有信心进球。保罗为我们进了很多球，今天帕特里西奥做出了一个漂亮的扑救。你可以看到之前的幻灯片(他们是两个点球手)。”

但是根据索尔斯克亚的说法，点球系统将保持不变，他坚持他宁愿让球员想要点球而不是回避他们。

当被问及是否会做出改变时，他说:“不会。完全不会。他们俩以前都很有信心。当然，上周马库斯进了一个球，我相信这周他一定会喜欢的，但是保罗很自信，我喜欢有自信的球员，喜欢那种‘我能做到’的感觉。”

除了点球，索尔斯克亚还看到了乐观的理由，以及在这场极具娱乐性的足球比赛中需要改进的地方。

“我们控制了控球，”索尔斯克亚补充道：“我们进了第一个球，这是一个漂亮的进球，然后下半场我们知道他们会像房子着火一样攻出来。他们赌了一点，创造了一些机会，也许在他们的压力下得到了他们应得的进球。然后我想我们又控制了局面，本来可以赢的。

“这是一场成熟的表现。下半时，有点马虎，但我们正在进步。我们是一支非常年轻的球队，我们会学到很多，今天我们在球场上也学到了，你必须在工作中学习。你不能只是坐下来讨论。在我们失球之后，他们必须马上恢复心态，相信进球将会到来。我认为我们以最强的能力结束了比赛。”