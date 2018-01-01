帽子戏法两助攻 梅西惊人表现创造巴萨新纪录

三个进球和两个助攻对阿根廷人来说是一个值得纪念的周日，他为俱乐部创造了新的高度。

梅西周日激励巴萨以5:0大胜莱万特，为巴塞罗那书写了又一页新的历史。

在周中巴萨1:1战平热刺的比赛中，阿根廷人只是替补出场，但在周末的西甲比赛中，阿根廷人又卷土重来，上演了一场近乎完美的表演，进球帽子戏法并助攻两球。

路易斯·苏亚雷斯是他的队友天赋爆发的第一个受益者。梅西晃过莱万特防球员送出的完美传中，苏亚雷斯点球点上接球凌空抽射帮助巴萨在上半场首开记录。

巴萨在巴伦西亚城市球场引发骚乱时，梅西已经攻入三球，随后又助攻皮克，为客队以5:0完胜对手莱万特。

这场胜利见证了梅西在西甲联赛的第323场胜利，超过了哈维的322场胜利，使这位阿根廷球员成为俱乐部有史以来在联赛中获胜最多的球员。

在带领巴萨取得破纪录胜利的同时，梅西也在这个闪耀的夜晚打破了多项个人纪录。

他现在是欧洲五大联赛的头号得分手，本赛季到目前为止已经打入14球。

如果把进球和助攻结合起来，梅西参与的进球已经积累了不少于24个，这个数字也超过了他在欧洲顶级联赛中的任何竞争对手。

凭借10次助攻，他是欧洲五大联赛中唯一一个在2018 -19赛季的上半赛季得分和助攻都达到两位数的球员。

此外，梅西也在2018自然年里打进了个人50球，这是他已经非常习惯超越的一个纪录了。

总的来说，阿根廷队长在过去的9年里有8年的个人进球超过50个，包括俱乐部和国家队的进球总数。

周日的胜利意味着巴塞罗那在2018年最后一场西甲比赛前领先最接近的对手马竞和塞维利亚3分。

加泰罗尼亚球队将在周六主场迎战塞尔塔，之后西甲联赛将在1月4日的那个周末重新开始。