常规首发还没实现 巴舒亚伊决定继续留在蓝军

比利时人没有离开斯坦福桥的计划，尽管他承认自己是兰帕德手下的替补前锋。

米奇-巴图亚伊表达了他对切尔西的“爱意”，他希望留在切尔西并争取一席之地，而不是在一月份离开。

这名比利时国脚在2016年从马赛来到斯坦福桥，在为蓝军效力的第一个完整赛季中，他在英超联赛中出场20次，攻入5球。

在赛季末对阵西布罗姆维奇的比赛中，巴特舒亚伊的制胜球为切尔西锁定了冠军，但第二年一月他被租借去到了多特蒙德。

之后他又被租借到瓦伦西亚和水晶宫，之后他在兰帕德的带领下回到斯坦福桥开始了2019- 2020赛季。

在塔米·亚伯拉罕之后，巴图亚伊再次被迫满足于作备选前锋使用，但他在各项赛事中出场11次，为切尔西贡献了5个进球。

有消息称这位26岁的球员可能会在转会市场重新开放的时候被迫转会，这样他有更加规律的上场时间，但是他坚持说他在斯坦福桥仍然有家的感觉。

“我从来都不是一个成熟的首发球员，但是切尔西是我的俱乐部，这是我的家。这是一个我深爱的俱乐部。”

这位前马赛球星已经成为切尔西球迷的最爱，也是一个在更衣室里受欢迎的人物，因为他在社交媒体上的半开玩笑的帖子而出名。

巴舒亚伊继续透露，在他职业生涯的早期，他的外向性格导致了一些纪律问题，但现在他会谨慎地“选择时机”，在工作和娱乐之间取得良好的平衡。

“当我年轻的时候，我确实在纪律方面有些问题，”他补充道。“但有哪个年轻人不是这样呢？今天，我26岁了，我可以引导我自己，我在训练和比赛中工作。”

“我很爱玩，但我会选择时刻：在0-0的时候我会很严肃，在2-0或者3-0的时候我会玩些花活儿。扮酷是我性格的一部分。”

“但这是真的：足球的压力迫使我们去表现并赢得比赛。竞争很激烈，需要严肃对待。”

在周六切尔西客场挑战曼城的比赛中，巴特舒亚伊将再次为出现在兰帕德的阵容中而竞争。

蓝军目前在英超积分榜上排名第三，在12场比赛后领先卫冕冠军1分。

在他们最近一次国内比赛之后，切尔西将把他们的注意力转移到11月27日在客场对阵瓦伦西亚的欧冠小组赛上。