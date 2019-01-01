常规操作 葡萄牙主帅：从不怀疑C罗能这么火

这名尤文图斯前锋在最近两场俱乐部比赛都被换下，但是他的国家队教练相信他的健康。

周四葡萄牙6-0战胜立陶宛的比赛中，葡萄牙前锋克里斯蒂亚诺·罗纳尔多上演了帽子戏法，他的健康状况对葡萄牙队教练费尔南多·桑托斯来说是毋庸置疑的。

C·罗纳尔多在尤文图斯的最后两场比赛中被替换下场，但在阿尔加维球场的2020年欧锦赛预选赛中，他的表现远远不止是一名首发球员。

尤文主帅毛里齐奥·萨里将上周提前换下C·罗纳尔多的原因归咎于膝盖受伤，但是34岁的C·罗纳尔多在对立陶宛的比赛中打了83分钟，并没有表现出疲劳的迹象。

当被问到C·罗纳尔多被替换下场时的感受时，桑托斯告诉RTP：“他很好。我对此毫不怀疑，就像我在比赛前说的那样。其他人会有，但我没有任何怀疑。”

葡萄牙中场布鲁诺·费尔南德斯对他的队友赞不绝口。

“我们拥有一个充满动力的克里斯蒂亚诺，他总是竭尽全力。”费尔南德斯说：“他进了三球，这对他来说很正常。”

如果他们在周日的最后一场资格赛中击败卢森堡，葡萄牙队将获得B组第二名从而直接晋级欧洲杯决赛圈。

桑托斯认为他的球队本可以在上半场多进两球，但最终还是对比分感到满意。

他说：“球员们坚持按计划行事。我们在上半场踢得很好，在比赛中充满变化，控制得也很好。中场休息前我们本可以打进更多的球。但在打进第四个球后，我们可以休息了，为下一场比赛做准备。我们将以同样的方式击败卢森堡，但我们只有不到72小时的恢复时间，所以我们将拭目以待。”