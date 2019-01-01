帮理不帮亲 贝巴：保加利亚歧视者该被终身禁赛

这位前曼联和托特纳姆热刺前锋对三狮球员遭到的歧视感到愤怒，并呼吁做出强硬的回应。

保加利亚足球传奇人物贝尔巴托夫就英格兰球员在索菲亚遭遇的种族主义事件对他的同胞进行了猛烈抨击，并声称那些对此负责的人应该被终身禁止出现在足球场上。

本周一，三狮军团在欧洲杯预选赛中以6-0大胜，但看台上针对球员的攻击性言论给这场比赛蒙上了阴影，导致比赛两度暂停。

打进两球的斯特林和上演首秀的泰隆·明斯都是球迷们的目标，还有一群保加利亚球迷也被逐出了瓦西尔·列夫斯基国家体育场。

随后，主队代表对这些事件的反应不一。

贝尔巴托夫曾在英超联赛中在热刺和曼联等球队效力，他也发出了和球队队长波波夫同样的呼吁，并要求对那些他称之为“坏苹果”的人采取行动。

“每个国家都有坏苹果和坏人，这周在我们的球场对阵英格兰的比赛就是这样。”这位前保加利亚前锋表示：“那里有人只是为了挑衅；这些人不应该去看足球比赛，对我来说，他们应该被终身禁止入场，不仅是足球，还有各种运动。我希望保加利亚政府尽职尽责，终身禁止他们入场，他们不应该出现在那里，他们让我们所有人蒙羞。因为他们，我们只谈论种族主义事件，而不是足球，足球已经成为次要的，不应该是那样的。我为这些人做这种事感到羞耻。这在英格兰、意大利和全世界都是一个问题，这些人应该被终身禁止入场。我们需要团结起来，与之斗争，因为这是不可接受的。

“我不能接受整个保加利亚接受的批评，50个人不能定义一个国家，我们不是种族主义者。我是一个自豪的保加利亚人，我知道我们正在直接处理这一问题，我们将得到严厉的审判。我希望世界上每个国家都在这个问题上努力，我们都在一起，不要分裂。”