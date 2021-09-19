帮助还是拖后腿？C罗对曼联的影响将决定索尔斯克亚的红魔帅位

早期的迹象表明，虽然葡萄牙巨星将会打进很多球，但他对前场逼抢缺乏兴趣可能会造成问题

当C罗转会曼城的计划泡汤，回到老东家的可能性变得惊人时，支持者和专家们就他的影响分成了两大阵营。

一方相信他的明星力量，他的意志和从无到有的能力将把曼联提升到一个新的水平。

另一方认为C罗在禁区外的影响力正在减弱，这可能会加剧曼联中场传球的问题，并且无法掩盖这种裂痕。

在他的头两场比赛中，没有人会想到双方的争论会如此清晰地呈现在球场上，一个接一个。这场辩论将持续整个赛季。

当谈到C罗进球的原始统计现象和它们对球队的具体作用时，人们对他的后期表现有不同的看法。他在尤文图斯的三年时间并没有定论。

C罗在134场比赛中攻入101球，但尤文图斯离欧冠冠军却越来越远，期间他们从未进入过四分之一决赛，在上个赛季的意甲联赛中，他们甚至10年来首次未能夺冠。

然而，俱乐部的衰落可以归咎于众多的数据，而C罗，在最坏的情况下，是一个错误决策的症状。

在曼联，我们有很多事情要做，4-1战胜纽卡斯尔，2-1败给年轻人，这让我们完美地为他的真正价值而争吵。

让我们从签下C罗开始。

他抓住了对纽卡斯尔的比赛的咽喉，两个进球将比分逐渐缩小的比赛拉回了对主队有利的位置。这正是他受命要做的事；这正是索尔斯克亚在个人主义和重现弗格森时代氛围的基础上所需要的。

索尔斯克亚在攻防上缺乏战术细节（他缺乏有组织的控球；缺少2021年顶级主教练在阵地战中细心演练的战术），在面对后撤的防线时，曼联通常会陷入困境。

曼联的进攻很容易变得平淡，传球也变得偏侧，这是粗线条管理的必然结果。

当克洛普或瓜迪奥拉可以提前四五步制定运转模式时，索尔斯克亚的球队会边路传球，撞墙式配合，即兴思考。这就是为什么它变得可预测，而且对密集防守来说相对容易对付。

罗纳尔多可能只是通过赢得“时刻”，通过打进低命中率的进球让曼联赢得比赛，而无视比赛的其他方面。

去年，曼联落后冠军12分，7场比赛0-0打平。如果罗纳尔多能在每一场比赛中都进一球，曼联的积分将超过曼城。

更重要的是，索尔斯克亚的方法背后的整个想法是召唤弗格森时代的能量，创造直接的、个人主义的攻击浪潮，让对手感到恐惧。

对阵纽卡斯尔时老特拉福德球场的气氛，以及随之而来的狂热，表明C罗——俱乐部辉煌时期的一名真正的球星——可以帮助实现这一点。

索尔斯克亚对“六巨头”球队的战术优势一直暗示着他在银河战舰策略上取得成功的可能性，银河战舰可以碾压其他小球队，就像齐达内在皇马所做的那样，C罗会是拼图中的最后一块吗?

有趣的是，他甚至可以提高曼联的急迫性、垂直性和中场的传球速度。在对阵纽卡斯尔的比赛中，C罗频频回撤并索要球权，而曼联的中卫们——他们知道谁是老大——迅速做出了反应，将一记犀利的向前传球送到对方后场。

也许C罗的带球能力、犀利的角度，以及他对节奏的渴望，将会对球队产生影响，并弥补教练战术上的缺乏。

现在是反驳的时候了，首先我们要说的是，对阵纽卡斯尔可能不需要C罗，曼联上赛季在对阵纽卡的两场比赛中攻入7球。史蒂夫-布鲁斯的球队防线出人意料地开放。本周末对阵西汉姆的比赛将是对C罗能否帮助球队突破后防线的真正考验。

对阵年轻人的表现也对C罗的作用提出了反对意见。在这场比赛中，C罗逼抢差，跑动少，活力低，这意味着曼联缺乏一个合适的支点来构建他们的进攻。

他们在整场比赛中只有两次射正，尽管他们有一人被红牌罚下，但事情不应该变成这样。从很多方面来看——从C罗的点球请求被拒绝后的失控，到球队完全缺乏凝聚力——这就像一场尤文图斯的比赛。

这也是C罗第一次表现出欠佳的逼抢能力。有些人认为索尔斯克亚的后防线回撤得较深，而且他更喜欢后撤而不是逼抢，这使得C罗在逼抢方面的无力显得多余，但事实并非如此。

如果C罗没有在正确的位置给对手施加压力或阻挡对手传球，他就会让对手穿过防线，进入曼联薄弱的中场。

无论是麦克托米奈和弗雷德的搭档，还是马蒂奇的单后腰，曼联的中场在反击中都很脆弱，这可能会破坏索尔斯克亚的计划。

年轻人扳平比分是曼联的集体失误，但值得注意的是，这一波进攻是从C罗跑回来开始的，他失去了位置，给对手的进球者恩加马卢留下了巨大的空当。后者把球踢到中场，继续跑动，几秒钟后接一记低空传中破门。

最明显的保护中场的方法是阻止他们进入这个区域，C罗的不佳表现可能会进一步暴露弗雷德、麦克托米奈和马蒂奇。

更重要的是，索尔斯克亚试图将他所有的明星球员都安排在首发阵容中，这意味着博格巴可能会踢后腰——这就会进一步削弱曼联的中场防守能力——而桑乔似乎会被转移到左卢。桑丘在这里踢得并不舒服，虽然现在还处于早期阶段，但到目前为止，他似乎表现得有些迷茫。

第一印象可以用任何一种方式来解读。从C罗对球队的战术影响到他在更衣室的影响力，人们对他的看法仍然存在分歧。现在断言C罗在球场上是一种帮助还是一种阻碍还为时过早。

我们所能说的是，无论它如何变化，都将决定索尔斯克亚的任期。