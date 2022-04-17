帮助利物浦击败曼城杀入足总杯决赛 马内获评全场最佳

你不会觉得克洛普会忘记，对吧？

这位利物浦主帅几乎已经走到球员通道，他正向更衣室走去，微笑着挥手，看起来开心得不得了。

但随后，随着一个转身和变向，他冲了出去。

当他冲向球门后的球迷时，摄像机努力跟上他的脚步，他们就喜欢这样。

克洛普招牌的挥拳动作来了，一、二、三，他拍打着胸前的利物浦队徽，一、二、三。

这就是这场胜利的意义，足总杯可能不像以前那样了，但它仍然可以让人热血沸腾，心跳加速。无论别人怎么说，它仍然是一项值得珍惜和享受的比赛。

利物浦的四冠王梦想仍然存在，而曼城的三冠王梦想已经结束。红军将在下个月的足总杯决赛中对阵切尔西或水晶宫。

上周在伊蒂哈德体育场，或者10月份在安菲尔德，两队都战得不可开交，但第三次会面，凭借上半场的连续闪击，利物浦最终胜出。

科纳特早早破门为利物浦取得领先，这是这位中后卫在近3场比赛中的第3个进球，然后马内在半场结束前再进一球。

虽然曼城在中场休息后不可避免地、令人印象深刻地实现反弹，通过格拉利什和贝尔纳多-席尔瓦取得进球，但在终场哨声响起时，他们还是没有办法晋级。

这个结果在本赛季剩下的时间里有多大意义，只有时间会告诉我们，但这感觉就像一个来自利物浦的巨大打击。

曼城可能在下半场恢复了一些自豪感，但来到赛季末的阶段，他们的阵容突然看起来是双方之间较弱的一方。

利物浦拥有本场比赛的明星球员。科纳特证明了教练选择他首发是正确的，蒂亚戈在中场指挥若定，路易斯-迪亚斯对坎塞洛一直是个威胁。

然而，事实证明，马内才是决定比赛的人，他被评为全场最佳并不令人意外。

这位30岁的攻击手本场比赛首发登场，他在上周末的英超联赛中打进了至关重要的扳平球，他从一开始就不断制造威胁。

在迪亚斯和萨拉赫的支援下，以及一个比六天前运作得更好、更有目的性的中场的帮助下，马内很早就向曼城施加了巨大的压力。

而这一次，瓜迪奥拉的球队无法应对。

利物浦在第9分钟已经凭借科纳特的进球取得领先，然而随后当曼城球员回传给球队替补门将扎克-斯蒂芬时，这位美国国脚处理太过犹豫，马内闻到了血腥味，并直接冲了上去。

当斯蒂芬尝试解围，马内伸脚一挡，这一动作恰到好处，球反弹入网，让曼城的球迷和他们的球员都吓了一跳。

19分钟内，利物浦就两球领先，在半场结束前，他们就开始狂欢了，马内接蒂亚戈的精彩传球再进一球。

多么精彩的射门，多么出色的球员。

他的威胁在下半场继续存在，而当格拉利什破门后，曼城似乎看到了希望。

瓜迪奥拉的球队有机会，但阿利森两次拒绝了热苏斯的射门。在另一端，利物浦浪费了不错的机会，并在一小时后似乎进入了防守模式。

然而，马内并没有进入被动防守模式。他无处不在，充满能量。他与坎塞洛纠缠在一起，受到费尔南迪尼奥的撞击，并回敬了一个。裁判迈克尔-奥利弗给了一人一张牌，马内没有退缩。

一次又一次，他的控制力和力量使他的球队在场上占据优势。一次又一次，曼城挣扎着应对马内的威胁。当他被菲尔米诺换下时，离比赛结束还有5分钟，他得到了球迷的起立鼓掌，这是他应得的。

曼城仍然有时间使比赛变得紧张，贝尔纳多接马赫雷斯的传球破门。费尔南迪尼奥、马赫雷斯和斯特林都有机会在补时阶段扳平比分，萨拉赫和菲尔米诺也是如此，但最终比赛以3-2结束。

当终场哨声响起时，克洛普和瓜迪奥拉再次拥抱，他们的相互尊重没有被破坏。当然，他们很可能在5月的欧冠决赛中再次碰面。

不过，那是另一天的事了。今天是属于利物浦的，也是属于马内的。