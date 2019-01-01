席尔瓦希望身陷转会传闻格耶留队：没有新报价

有报道称这位塞内加尔球星可能正在前往法国的途中，而太妃糖老板对此做出回应，坚称没有收到新的报价。

埃弗顿主教练席尔瓦说，他希望格耶能留在古迪逊公园球场，此前他曾透露巴黎圣日耳曼没有向格耶送上新的报价。

法甲联赛豪门在这周初报价2200万英镑(2900万美元/2500万美元)希望引进这名29岁的星期,太妃糖直接驳回。

身处转会传闻的格耶缺席了昨晚埃弗顿1:0战胜哈德斯菲尔德的比赛。

赛后，席尔瓦否认了这些转会传闻，并表示他相信塞内加尔国脚不会在这个转会窗口期间离开俱乐部。

当被问及格耶缺席哈德斯菲尔德比赛的原因时，席尔瓦回答说:“他的腹股沟有点小问题。”

“但实话告诉你和我们的球迷，比赛结束后，我没有发现有什么新的情况，因为我期待着你问关于他的问题。”

“没什么新鲜事。他的腹股沟有点小问题，但赛后我得到的反馈是，没有什么更新消息，没有新的报价，他一直是我们的球员，我希望他能继续和我们在一起。”

有媒体提到在大巴黎提交了一份全新的3000万英镑（3900万美元）的报价之后，格耶就提交转会,但席尔瓦继续否认任何此类行动的存在。

他补充说:“我不知道有没有转会要求的存在，因为你知道的，我们昨晚在酒店。”

“对于我们的球员，我希望他们能全神贯注，即使我们知道转会市场在31号之前仍然是开放的。这对我们来说真的很煎熬。”

“关于新的3000万英镑的报价？我们的俱乐部没有收到新的报价。在格耶的情况上没有新的事情发生。”

格耶在本赛季的20场英超比赛中都有出色的表现，在这个令埃弗顿球迷失望的赛季中，他是队内为数不多的亮点之一。

席尔瓦的球队在英超联赛中排名第八，比欧联席位少了12分，而他们只剩下14场联赛了。