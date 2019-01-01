席尔瓦吐心声：我以为曼城玩儿完了

曼城重回英超榜首后，大将席尔瓦坦言，自己曾一度以为失去了夺冠的希望。

在1-2负于纽卡斯尔后，曼城给了利物浦将分差拉到7分的机会。然而，在红军分别与莱斯特城和西汉姆握手言和后，曼城先后战胜阿森纳和埃弗顿，在多赛一轮的情况下凭借净胜球优势重新登顶英超。这也是蓝月亮自12月以来首次位居榜首。

席尔瓦表示，自己原本在输给纽卡斯尔之后就觉得队伍失去了夺冠的机会：“和纽卡斯尔的比赛过后，我们的情况非常艰难。大家都非常沮丧，比任何人都沮丧。从球员到工作人员都很伤心，因为我们都觉得自己失去了夺冠的机会。”

“幸运的是，利物浦踢平了莱斯特城，这给了我们一丝希望，接着他们又踢平了西汉姆，争冠的比赛就又继续了。”

“这对我们是非常大的精神鼓舞，我们会继续努力，不会再像与纽卡比赛时那么松垮。”

周日，曼城将主场迎战切尔西，这对他们来说无疑是一场硬仗。之前正是切尔西让他们吃了本英超赛季的第一场败仗。而这场比赛过后，他们接下来还要在足总杯面对巨人杀手纽波特，在欧冠16强中迎战沙尔克，之后在联盟杯决赛中还要再度面对切尔西。

对此，席尔瓦毫不怀疑自己队友四线作战的能力：“在我看来，这些都不是问题，特别是有我们这样的阵容。如果没有伤病的话，我觉得我们完全能够处理这样的局面。有很多比赛是好的，因为这意味着我们能够争取的东西有很多。这很令人为之一振，我们将全力以赴。”