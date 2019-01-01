席尔瓦为埃弗顿叫好：从第一分钟开始就最强

红魔大败古迪逊公园，这让太妃糖的主教练很高兴。

在周日4:0大胜曼联的比赛后，席尔瓦称赞埃弗顿是“自第一分钟开始就是最好的球队”。

太妃糖队在古迪逊公园球场以极佳的状态横扫了红魔，理查利森、西古德森、迪涅和沃尔科特都有收获进球。

这是埃弗顿在英超联赛中最大比分战胜曼联，主教练席尔瓦对球队的全面表现感到兴奋。

“这是一场非常出色的比赛，我们是自第一分钟开始就是场上最好的球队。”他在赛后的新闻发布会上说。

“我们有过美好的时刻，高质量的足球的美好时刻，我们是一支不依靠控球的非常有实力的球队。”

“即使是我们的第一个进球之后，我们一直在进行高位逼抢，从来没有给过他们在球场上感到可以放松的机会。”

“这样你就可以在对阵这类球队的比赛中保持零失球，让他们在球场上感到很不舒服，给我们的门将一个安静的下午。”

“在与切尔西的比赛之前，我们在与这类型的球队的最近26场比赛都没有获胜。在新闻发布会上，当你问这是什么意思，我说的第一件事是我们要做的一切再次确保我们在对阵这样的球队时不要在陷入过去的糟糕败局之中。”

“保持这样的势头对我们来说很重要，以一个好的排名结束这个赛季，这对我们下个赛季的准备是非常好的，但是我们有太多的事情要在这个赛季继续奋斗，以至于不能马上开始谈论下个赛季。”

两队的比赛结果让埃弗顿攀升至积分榜第七，而他们上赛季的最终排名则是第八。