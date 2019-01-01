带领广州恒大联赛夺冠 卡纳瓦罗展望欧洲执教

这位曾经获得过世界杯冠军的前尤文和皇家马德里的后卫已经在中国尝到了执教的荣耀，现在他渴望更多的荣誉。

意大利传奇人物法比奥·卡纳瓦罗表示，他将继续享受在中国的成功，并致力于在欧洲的管理工作。

这位46岁的前金球奖得主最近带领广州恒大赢得中超联赛冠军，此前他曾执教过天津权健和中国国家队。

带领他的俱乐部前进是卡纳瓦罗喜欢的挑战，但最终他把目光放在了他的祖国里的职位。

“在意大利执教？我正在为此努力。”他告诉意大利天空体育。

“我正在做学徒。我在中国赢得了第二级别联赛的冠军，我带领一支球队晋级，还打过亚洲冠军联赛。”

“现在我可以为赢得一些东西而战了。这是一次奇妙的经历。中国足球是一种不同的足球，没有欧洲那么高的强度和技术，但在欧洲冠军联赛中，你要和强队比赛。”

“我的目标是回到欧洲，与顶级教练们进行比较，但要做到这一点，我必须做好准备，积累经验。”

继2016年带领天津夺得中国足球甲级联赛冠军和去年带领广州夺得足协杯冠军之后，在2019年获得联赛冠军是卡纳瓦罗迄今为止最大的执教成就。

“这是一个变革的季节，”他补充道。

“俱乐部关注了很多年轻球员；我们的目标是进入前六名，结果却赢得了联赛冠军。”

“现在是最难的部分，因为当你赢了，你还得再赢一次。”

卡纳瓦罗2006年世界杯意大利队的队友加图索最近接受了一个新的任务。

这位斗志旺盛的前中场球员已经取代安切洛蒂成为那不勒斯的主教练，他的前任将在埃弗顿执掌帅位。

“他有很多的愿望和决心，”卡纳瓦罗谈到加图索时说。

“他是一个喜欢工作、有清晰想法的人。我希望他能在那不勒斯表现出色。”

出生于那不勒斯的卡纳瓦罗在转会到帕尔马之前，在那不勒斯开始了他的职业生涯，在他成功的职业生涯中，他为这家俱乐部效力的次数最多。

他还代表过国际米兰、尤文图斯、皇家马德里和阿赫利踢球，并为意大利国家队出场136次。