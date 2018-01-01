“带着必胜的信念” 索帅要求曼联球员主导比赛

红魔老板希望他的球员在每场比赛时都带着必胜的信念，不管对手是谁。

索尔斯克亚希望他的曼联能像弗格森爵士执教时期那样主宰比赛。

这位前红魔前锋暂时掌管俱乐部直到赛季结束，但是自从穆里尼奥手中接过帅位以来，球队已经在两场比赛中攻入8球。

曼联将在周日主场迎战伯恩茅斯，索尔斯克亚希望他的球员们能再一次取得压倒性的胜利，希望他的球员在球场上表达自己，在每场比赛上都坚信会取得三分。

“我在这里待了已经15年，当然我的足球理念是由我在这里的经历而形成的。”这位45岁的教练告诉《天空体育》。

“我们确实会去主动攻击，试图主宰比赛，每场比赛都相信我们会赢，尽管我们当然非常尊重对手。”

“这不像我们以前和主教练弗格森在一起的时候，每次都是5:4的比分获胜。当我们拥有斯塔姆、约翰森、费迪南德和维达的时候，你知道我们可以保持一球不失，所以这里面有一个平衡。”

“我喜欢看到球员们表达自己。这可能是因为我在足球生涯中经历的比我想象的要多，所以我希望其他球员在结束职业生涯后也能有同样的感受——这意味着我们需要胜利。”

索尔斯克亚在老特拉福德还没有太多的时间去进行调整，但是他相信在一月——曼联的赛程变得更加困难之前，他必须做出一些战术上的改变。

“战术只是其中的一个方面，但我们并没有改变很多。”他解释说，“我们只是要求他们在场上表达自己，因为我们需要看到他们在更重大的比赛中也能做些什么。”

“从战术层面上来说，我们需要时间才能做出更多调整，我们现在有几周的时间进行这方面的工作，因为我们在前几场比赛中一直在努力。”

“有一些比赛上我们可以占据主导地位，在防守上做一些调整。我对之前比赛过的两支球队没有不敬之意，但现在我的工作是告诉曼联的球员们在比赛时应有的心态。”

周日做客伯恩茅斯后，曼联将于1月2日周三客场挑战纽卡斯尔，而后1月5日在足总杯第三轮比赛中主场迎战雷丁，8天后他们将前往温布利挑战托特纳姆热刺。