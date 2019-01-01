带你归家 热刺为交换贝尔向皇马提出诱人条件

据西班牙媒体报道，托特纳姆热刺已经向皇家马德里提出了一份优厚的报价，以求将加雷斯·贝尔带回北伦敦。

El Desmarque报道说热刺愿意在下个月送出克里斯蒂安·埃里克森和2570万英镑来交换贝尔。

27岁的埃里克森的合同将在明年夏天到期，尽管与穆里尼奥进行了谈判，但他已经准备好离开热刺。

葡萄牙主帅已经决定不公开谈判，但人们普遍认为丹麦人将会离开，他被认为倾向于转会到皇家马德里。

《太阳报》称“皇马很可能会同意贝尔的交易”，因为贝尔的市值已经只有3400万英镑，而他的合同还有两年半的时间才到期。

现在没有太多的球队愿意接受贝尔的工资，而且在中超为外援设定限薪令后，转会中超的可能性也将减少。

穆里尼奥在执教曼联期间曾表达过对贝尔的欣赏，而贝尔已经表态支持穆里尼奥在热刺的执教。

“有了穆里尼奥，俱乐部发表了一个惊人的声明，我认为他是一个连续的胜利者。”贝尔上个月说：“托特纳姆热刺想要赢得奖杯，我认为没有比穆里尼奥和托特纳姆热刺一起努力赢得一些奖杯更好的伙伴了。”

但是穆里尼奥淡化了热刺在转会窗口中的作用。

“我知道在转会市场上，我们只会对市场上可能发生的事情做出反应。就像我说的，如果有球员离开，我们需要适应。”

“但是我们永远不会成为市场之王，我们不会去攻击重要的目标，我们不会去和那些以大洒金钱闻名的俱乐部战斗。我们需要以一种明智的、有创造性的方式来做我们的事情，我再说一遍，我喜欢我现在的球员。”