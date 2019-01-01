带伤作战数周 拉卡泽特将因伤休战一个月

这名法国国脚将一直在为脚踝的伤势做准备，直到10月份他才会回到枪手主教练埃梅里的麾下。

拉卡泽特将被迫在阿森纳的场边休息，据透露，这位前锋一直在忍受脚踝的疼痛。

这位法国国脚预计将缺阵一个月左右。枪手并不期望在10月份之前能够使用这位28岁的前锋。因此，他肯定会缺席周日的沃特福德之旅。

在下一个国际比赛日到来之前，阿森纳还将与阿斯顿维拉、曼联和伯恩茅斯进行多场英超比赛。

现在还不清楚拉卡泽特会缺席多少场比赛，阿森纳在他们的官方网站上发布了一份最新的健康报告：“在对脚踝伤势进行评估后，我们建议拉卡泽特需要好好休息，加强脚踝的力量来恢复体能。他已经带着伤病踢了好几周的比赛了。他可能会在10月份重返赛场。”

虽然拉卡泽特现在已经无缘比赛，但最近几周一直在养伤的一些球员已经回到了训练中。

埃梅里的计划中包括贝莱林和夏天签下的基兰·蒂尔尼，尽管两名后卫都还没有准备好上场。

埃梅里在赛前新闻发布会上说：“我们需要考虑每一次训练的下一步，如果我们决定让他们和U23球员一起踢球，也许他们可以获得信心和更好的节奏，然后准备好和我们一起100%的比赛。这是他们这周第一次和我们一起训练。我们想下周进行正常训练。在那个星期之后，我们可以决定他们如何开始和U23球员以及我们（一线队）一起踢球。”

蒂尔尼和贝莱林将不会出现在对阵沃特福德的比赛中，埃梅里希望能够击败弗洛雷斯的球队。

“他们在去年在格拉西亚的带领下取得了非常好的成绩。现在他们签下了另一位出色的教练弗洛雷斯。”埃梅里说：“我们（埃梅里的团队）在西班牙和他比赛，他的球队非常有组织性。他在英格兰和沃特福德有着很好的经历。我很尊敬他。他会了解球队和球员。他认识一些球员，因为他三年前在那里执教过。他会做得很好的。我真的很尊重每一位教练。我认为现在有了弗洛雷斯，他们会像当初在格拉西亚执教下一样继续保持良好的状态。我们会尊重他们，为比赛做准备，考虑我们，尊重他们的特点。他们的特点将一如既往。他们会和他们的球迷一起努力，他们有非常优秀的球员。”