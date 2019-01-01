帕莱塔禁赛5场 贝尔恐无缘加盟 苏宁深陷泥潭

江苏外援帕莱塔因恶意犯规被足协禁赛5场，原本阵中只有3名外援的苏宁现有折损一名后防大将。而转会市场方面，俱乐部可能已无缘签下贝尔。球队急需在7月31日转会窗关闭前签下一名外援。

北京时间7月23日，中国足协公布了对江苏苏宁外援帕莱塔的处罚决定。帕莱塔因蹬踏对方头部被处以停赛5场，罚款5万元的处罚。

7月17日，中超联赛第18轮，江苏苏宁客场挑战武汉卓尔。比赛进行到第39分钟时，江苏苏宁外援帕莱塔与郭田雨争抢球权时倒地，随后恶意蹬踏郭田雨头部，裁判在观看VAR之后直接出示红牌将其罚下。

足协公告原文如下：

各赛区委员会、各足球俱乐部：

2019年7月17日，中国足球协会超级联赛第18轮场序141场，武汉卓尔职业足球俱乐部队与江苏苏宁足球俱乐部苏宁易购队的比赛在武汉五环体育中心体育场举行。

根据比赛监督报告、裁判员报告及视频等，当比赛进行到第41分钟时，江苏苏宁足球俱乐部苏宁易购队29号球员帕莱塔被判罚犯规后，在倒地无球状态下蹬踹对方球员头部，被裁判员出示红牌罚令出场，造成不良社会影响。

依据《中国足球协会纪律准则》第五十三条及第四十八条之规定，在自然停赛基础上追加如下处罚：

一、对江苏苏宁足球俱乐部苏宁易购队29号球员帕莱塔予以停赛5场；

二、罚款人民币5万元。

上述处罚应按照《中国足球协会关于违规违纪的停赛执行细则》、《中国足球协会纪律准则》第十七条及第一百一十二条的规定执行。

本处罚决定自公布之日起生效。

中国足球协会将依照《中国足球协会纪律准则》的规定，坚决严肃处理各类违规违纪行为，净化赛场风气。望各俱乐部、官员、球员等能够共同维护比赛秩序和来之不易的足球发展环境。

中超联赛下半场调整了外援使用规则，即一场比赛中，同时上场的外籍球员不得超过3人。因此，大部分中超俱乐部在下半程的比赛中都可以安排除首发外的其他外援登场。但江苏苏宁目前阵中只有3名外援（埃德尔、特谢拉和帕莱塔），帕莱塔的停赛无疑对江苏苏宁接下来比赛的排兵布阵产生巨大的影响。

另外，皇马球星贝尔可能也与苏宁渐行渐远。据《阿斯》报消息，皇马不愿意让贝尔自由离队。虽然苏宁或可承担威尔士人的薪水，但转会费和调节费是苏宁无法逾越的鸿沟。而且球员本人也不愿意前往中国踢球。

国内媒体也确认了这一则消息，消息指出贝尔转会江苏恐已告吹。球队若想调整外援，更为现实的交易目标可能将从国际米兰阵中挑选外援。

目前，中超联赛第19轮结束后，江苏苏宁以7胜5平7负积26分，暂列中超积分榜第6位。距离中超夏季转会窗关闭只有不到10天的时间，若想在下半程保持竞争力，俱乐部需要加紧引进至少1名外援。