帕洛尔：阿森纳要学利物浦 该花钱时要多花钱

一名与北伦敦有着紧密联系的球员认为他们需要在这个夏天投入更多的资金来缩小与英超对手的差距。

帕洛尔说，阿森纳需要在夏季转会市场上“赌一把”，并且超预算地投入。

据说酋长球场将迎来另一个安静的转会窗口，据说枪手董事会只会给埃梅里4500万英镑(5700万美元)。

这一数字略低于其他英超竞争对手预计将投入的资金。

帕洛尔认为阿森纳需要放松财政限制，放弃节俭的招募方式，因为北伦敦的球队有被落在后面的危险。

这位前枪手中场说:“他们远远落后于利物浦和曼城。也许他们得多花点钱。”

“你看利物浦做了什么——他们需要一名中后卫，范戴克来了。现在没人提到他花了多少钱。门将阿利森的情况也是如此。”

“这完全是投资。虽然我很讨厌说钱就是一切，但它总是那样。”

“有时候你绝对得超出预算。”

“如果你能吸引到一名球员，而且你知道他非常渴望离开，有时候你就得把船推得更远一些，然后去赌一把。”

阿森纳正与多名球员联系在一起，他们希望增强自己的实力。

关于比利时国脚卡拉斯科和伯恩茅斯前锋弗雷泽等球星的转会传闻仍在继续发酵。

然而，据报道，他们提出以1500万英镑(合1900万美元)的价格收购苏格兰之星，此举遭到了批评。外界认为，这是常见的“廉价”收购方式受到青睐的又一个迹象。

当埃梅里发现自己在转会市场再次受到限制的时候，曼联已经表明了他们的意图，他们准备继1500英镑引进丹尼尔·詹姆斯后，继续以5500万英镑(7000万美元)的价格收购水晶宫后卫万-比萨卡来补充丹尼尔·詹姆斯1500万英镑的转会。