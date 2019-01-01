帕洛尔：奥巴梅杨若离队 阿森纳该换取最大利益

一个俱乐部的传奇人物认为，如果奥巴梅杨不认同米克尔·阿尔特塔的哲学，阿森纳可能不得不兑现这笔宝贵的资产。

前阿森纳中场雷·帕洛尔认为，如果奥巴梅杨不想留在阿森纳，阿森纳应该尽力利用他换到最多的金钱。

2018年1月，奥巴梅杨从多特蒙德转会到酋长球场，结束了他在威斯特法伦球场五年的高产生涯。

这名加蓬国脚已经证明了自己是英超联赛中最致命的前锋之一，并在上赛季获得了金靴奖。

这位30岁的球员已经为枪手出场89次攻入56球，他在北伦敦的合同将一直持续到2021年夏天。

然而，有人暗示奥巴梅杨可能会缩短他在俱乐部的时间，因为他对球队在2019-2020赛季上半段的挣扎感到沮丧。

皇家马德里和巴塞罗那都被认为在1月转会窗口开启前对这位阿森纳球星感兴趣，英超联赛的竞争对手曼联也是如此，他们将在元旦来到酋长球场参加一场至关重要的比赛。

帕洛尔承认奥巴梅杨在过去几年里对枪手的组织起了多么重要的作用，但是他不认为如果他拒绝接受阿尔特塔的新教练的计划，他的作用就应该被保留下来。

“留住球员是非常困难的。”这位前阿森纳中场告诉TalkSport：“作为一名教练，他必须百分之百地支持阿尔特塔，如果他想留下来，他必须付出全部。”

“但如果他对去留保持五十五十，那么他必须做出决定。球员们在这个时代有了更多的力量，所以从阿森纳的角度来看，最好的事情就是如果他不想留下来，你要用他争取到最多的金钱。”

“你尽你所能地赚钱，他现在已经30岁了，所以他不会再年轻了。他最好的日子已经过去了吗？现在他是那个可以为你打进一球的人，他是一个天生的球员，他是阿森纳的天才球员。”

“他的进球纪录令人难以置信，但你不能留住不开心的球员。我们过去看到过一些出色的球员离开俱乐部，因为他们不想留在那里，奥巴梅扬和阿森纳也不会有什么不同。”