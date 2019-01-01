帕洛尔：厄齐尔能提供枪手目前所欠缺的创造力

这位31岁的前创俱乐部纪录的引援球员本赛季只打了两次比赛，但是他将在周三对阵利物浦的联赛杯的比赛中登场。

根据前枪手中场帕洛尔的说法，如果厄齐尔重新回到一线队，他将为阿森纳带来创造力的火花。

前德国国脚将在周三晚上对阵利物浦的联赛杯比赛中复出，此前他在酋长球场被冻了一段时间。

尽管奥巴梅扬、拉卡泽特和佩佩这三人都是有潜力的锋线组合，但阿森纳本赛季初的进球数并不高。他们在10场英超联赛中总共进了15球，还不到曼城的一半，厄齐尔完全有资格为球队效力。

帕洛尔在接受天空体育采访时表示：“我想球迷们对他为什么被排除在外并不感到奇怪。”

“我不知道真正的原因，因为我们没有看到他在训练中，没有看到他的态度。”

“对我来说，当我被排除在外的时候，我确保我在接下来的一周中非常努力地工作，试图回到队伍中。”

“无论他是否去了那里，他都很放松，在对阵水晶宫的比赛里球迷们喊着他的名字。”

“他仍然有很多东西可以提供，他是一名优秀的球员，我认为从阿森纳的角度来看，中场的创造力有点欠缺。”

厄齐尔本赛季到目前为止为阿森纳出场不到150分钟，并且只在枪手的三场英超联赛里出现在大名单中。

然而，在以5-0战胜诺丁汉森林的比赛中担任队长后，他有可能在对阵利物浦的比赛中再次戴上队长袖标，处于一个不同寻常的位置。

埃梅里强烈暗示厄齐尔至少会上场，他在赛前新闻发布会上说：“他在队里，所以他有机会上场。今天早上我和梅苏特谈得很愉快，我对他说，我对他的看法没有改变。”

“他知道我想从他身上得到什么，因为这和上赛季季前赛第一天我们谈话时一样。这和一个月前是一样的，有些情况他并没有帮助我们，没能在每一分钟都保持稳定或者可以上场。”

“但是我想说，在过去的几个星期里，他的训练越来越好，他的精神帮助了我们。例如，我们今天早上的谈话，是因为我想听听他现在的想法，如何来帮助我们，明天和我们在一起。”

“那么，我们本着同样的精神和同样的想法去踢球。这是一次非常愉快的谈话，明天他就可以参加了。”