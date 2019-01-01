帕洛塔：对罗马状态不满意 但希望有22个科拉罗夫

罗马主席帕洛塔对本赛季球队的状态表达了不满，他认为球队丢掉了很多该拿到的分数，不过他对于科拉罗夫的职业素养表示了肯定。

罗马主席帕洛塔最近承认他对球队的现状表示不满，不过他对于科拉罗夫的表现却称赞有加。

帕洛塔在接受采访时说：“事实上我并不开心，因为我认为球队应该处于第二或第三的位置。可我们丢掉了很多分数，现在联赛已经快要结束了。”

“这让我感到非常失望，我们曾3-0领先亚特兰大，最终却被逼平。如果我们拿到丢掉分数的2/3，我们就能接近第二名的那不勒斯。因此，我对本赛季的表现感到不开心。”

“意甲联赛所有球队不好踢，这是欧洲最艰难的联赛。我相信意甲和英超一样艰难。当你面对排名后10位的球队时，他们非常有战术性和策略性，情况会不一样。”

“我们不会进对手4-5个球，对方很讲究策略，这让比赛变得很艰难。所以我不会认为任何胜利都是理所当然的。在接下来的比赛中，我们必须努力。希望我们可以保持健康，最终进入联赛前四。”

“科拉罗夫是非常职业的球员，每天他都是第一个来到球队，最后一个离开的。他是非常坚韧的球员，他不上社交媒体，也不到外面喝酒。在比赛和训练中，他非常刻苦。”

“当然他会像我们每个人一样，有时候会犯错误。我希望球迷可以理解到这点。像他这样的球员，我希望我的队中能有22个科拉罗夫。”

“你知道他非常努力，从不抱怨。当他受伤时，他也依然努力训练。”