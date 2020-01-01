帕柳卡：多纳鲁马应考虑未来 英超是正确去处

这位意大利传奇门将认为自己的后辈应该离开圣西罗，前往英超继续自己的职业生涯。

意大利传奇门将帕柳卡表示，AC米兰门将多纳鲁马应该认真考虑任何来自英超俱乐部的报价。

自2015-16赛季以16岁的年龄进入AC米兰一线队并上演意甲首秀以来，多纳鲁马已经为红黑军团在各项赛事中出场了166次。

不过在此期间，这位21岁的意大利门将只赢得了一座奖杯——2016年意大利超级杯，而从现在的情况来看，AC米兰还远没有实力去挑战联赛等冠军。在本赛季因新型冠状病毒疫情进入停摆之前，红黑军团仅仅位列联赛第七。

其他球队

多纳鲁马与AC米兰的现有合同将在明夏到期，许多人都预测，如果无法达成续约协议，红黑军团会在今年夏天尝试将其卖掉，以避免人财两失。切尔西则是传闻中对他感兴趣的俱乐部之一。

帕柳卡认为自己的这位后辈应该抓住机会，前往一家实力更强的俱乐部继续自己的职业生涯。

“他和AC米兰很亲近，他想留下，但他需要小心。”帕柳卡告诉TMW电台。

“他们要过很多年才能赢得一些重要的东西，目前还有其他球队明显处于领先位置，你必须考虑到这一点。”

“如果是我，当有好的报价到来，我会考虑，尤其是来自英超的。如果我是他，我的目标是去英超踢球。”

意甲还没有制定恢复2019- 2020赛季的明确计划，该赛季自3月以来一直处于暂停中，意大利目前的新型冠状病毒感染人数已经超过了21.5万21.5万例，并有近3万人死亡。

帕柳卡认为这个赛季应该结束，就像在法国和荷兰一样，新的赛季将在9月开始。

“如果我仍然是一名球员，我会感到害怕，但不是为我自己，而是为我所爱的人。我会暂停一切。”他表示。

“现在，感染减少了，恢复的可能性增加了。但如果是我，我会把这个赛季取消，不确定冠军头衔，然后在9月重新开始。”