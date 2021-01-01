帕拉蒂奇：迪巴拉的伤情出现反复 正与他进行续约谈判

斑马军团高层透露了迪巴拉续约的情况，并透露他的伤情出现了一些反复。

尤文图斯总监法比奥·帕拉蒂奇向外界透露了迪巴拉合同的最新情况。

目前有传闻称迪巴拉可能会在今夏离开都灵安联竞技场，尤文图斯希望在这位阿根廷国脚明夏合同到期前将其卖掉，以避免出现人财两空的局面。

斑马军团还没有向阿根廷人开出新的续约条件，但是帕拉蒂奇声称双方关于延长现有合同的谈判正在稳步进行中。

尤文图斯在周一3-0战胜了克罗托内，不过迪巴拉因伤缺席了这场比赛，帕拉蒂奇告诉记者:“保罗仍然有一些健康问题，他的情况有些不太稳定，他有时感觉好了一些，但有时又觉得很糟糕。上周他原本看起来已经恢复得差不多了，但之后他又感觉有些疼痛。”

“续约？我们已经谈过目前的这份续约合同了，实际上我们一直在就这一问题进行交流，我们将在未来几天乃至几个月继续谈判。”

迪巴拉最近几个月吸引了许多欧洲顶级俱乐部的注意，其中包括了皇家马德里和巴塞罗那。

英超联赛也被认为是这位27岁球员可能的下一站，利物浦、曼联和热刺都在密切关注着他的发展。

持续的伤病问题限制了迪巴拉在2020-21赛季对斑马军团做出更大的贡献。

自从一月初他就因为韧带的问题缺席了数场比赛，但是现在他已经恢复了训练，并且有可能在周六尤文图斯对阵维罗纳的比赛中复出。

截至目前，迪巴拉在所有赛事的16场比赛中只贡献了3粒进球和2次助攻，远远落后于他在锋线上的搭档C罗和莫拉塔。

在迪巴拉缺阵的情况下，尤文图斯目前落后意甲领头羊国米8分，皮尔洛的球队目前陷入了一些小的困境中。

他们在本月早些时候的意大利杯半决赛中被淘汰出局，但是如果皮尔洛能让他的球队恢复到最佳状态，意甲卫冕冠军仍然有可能斩获国内联赛和欧冠的双冠王。

尤文图斯与国际米兰将在意甲倒数第二轮迎来又一场直接对话，而他们将在3月9日的欧冠16强第二回合比赛中坐镇主场迎战波尔图，以扭转第一回合1-2的劣势。