帕拉蒂奇：迪巴拉是我们的10号 他能成为尤文的梅西

斑马军团的首席足球官相信，如果这名前锋留在都灵，他可以达到他的同胞在巴塞罗那的水平。

法比奥·帕拉蒂奇表示，如果保罗·迪巴拉选择留在尤文图斯，他将有机会在尤文历史上留下自己的印记，并成为斑马军团的梅西。

此外，俱乐部的首席足球官补充说，对于克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在安联球场的未来没有任何担忧，葡萄牙人将在球队长期逗留。

阿根廷国脚迪巴拉在过去十年中一直是尤文国内统治的关键一环，自从他2015年加盟以来，他帮助尤文每个赛季都赢得了意甲冠军。

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这样的表现见证了他三次入选联赛年度最佳阵容，同时他在所有比赛中都迅速接近100个进球。

帕拉蒂奇在周四意大利杯比赛前透露，俱乐部对他们的前锋表现很满意，他们希望看到他在不久的将来签下一份新合同。

此外，帕拉蒂奇补充说，他希望续约将有助于这名26岁的球员取得只有少数球员在国际舞台上取得的成功，履行梅西在巴萨的角色。

“我们对迪巴拉非常满意，他是我们的10号。”他告诉Rai体育：“我们在他身上投入了很多，希望他能成为尤文的梅西。”

帕拉蒂奇也证实了C·罗纳尔多在上个赛季尤文生涯的成功开始后没有离开的计划，他对这名35岁的球员的未来表示：“毫无疑问。”

萨里和他的球队本赛季与国际米兰陷入了一场艰难的冠军争夺战，双方目前都处于意甲榜首的位置，离赛季结束还有三个多月的时间。

尽管如此，帕拉蒂奇对俱乐部的现状很满意，他说：“这是我们管理尤文图斯的第10个年头。通常情况下，一个王朝会运行三到四年，但我们能够不断地更新和革新，同时也取得积极的成果。”

“我们目前正在为我们本赛季的所有目标而努力，俱乐部对此非常高兴。”

“我们有顶级球员，并试图在不走极端或一次性更换10名球员的情况下，实现一代人的转变，引进了像马泰斯·德里赫特和阿德里恩·拉比奥这样的年轻天才。”