帕托回归传闻再起 究竟谁能拯救风雨飘摇中的AC米兰？

迎回伊布已无望，米兰再次考虑帕托，不过他们能和天津权健达成协议吗？

在欧联杯小组赛出局后，本来就处于风雨飘摇中的AC米兰又遭遇了欧足联官方的暴击，而现在，他们在转会市场中再遭重创，即使愿意满足伊布加薪和诸多权益，瑞典人回归的可能性依旧不高。在这种情况下，此前被米兰否决的帕托回归之路再次开启，巴西人或许能够与米兰在1月份再续前缘。

根据意大利知名足球网站全市场的最新报道，莱昂纳多已经与帕托就回归一事进行了频繁接触交流，而“建国同志”本人已经表态自己愿意重回圣西罗效力，目前这一交易的唯一阻碍就是转会将以何种形式进行，红黑军团能否与天津权健谈妥转会费等事宜。

在先后失去维特塞尔与莫德斯特之后，天津权健在上赛季一度陷入了保级漩涡之中，幸亏帕托坚决留守，与中国队友们通力合作，也正是依靠着他的23场15球3助攻，天津权健才能够在2018年全身而退。

不过米兰想要与天津权健达成协议并不轻松，不消说帕托本人此前曾在推塔表态，自己既没有说过离开天津，也没说过要重回圣西罗，更不用说权健非常不愿放走这位队内仅剩的外援，为此他们为这位合同仅剩一年的昔日金童标价达到了2500万欧元。

米兰显然不愿意为自己的第三前锋付出如此高昂的费用，因此帕托回归在某种程度上，可能一直都只是在雾里看花，莱昂纳多与他的接触更多的像是老乡和朋友之间的相互问候。

除了帕托和伊布，米兰在锋线上还有着不少其他目标，利物浦的奥里吉和斯图里奇、热刺的扬森、塞维利亚的穆里尔、皇家社会的威廉·若泽以及最新提到的切尔西锋线失意人莫拉塔与巴舒亚伊，尤其是后者，他可能会提前结束在瓦伦西亚的租借，与小法冬季一起转投AC米兰。

不过也有传闻称，在欧联出局后，米兰的冬季引援实际已经结束，在帕奎塔之后，他们不会再引入任何一名新援。