帕帕：深知拿波里主场恐怖 但阿森纳是不可战胜的
阿森纳本赛季一直不擅长在客场作战，在客场与沃特福德的比赛中，阿森纳有79分钟的时间多打一人并最终取胜，这是本赛季枪手在酋长球场以外的第六次英超胜利。
面对意甲排名第二的那不勒斯则是另一番挑战，尽管阿森纳在上周的第一回合比赛中以2：0领先那不勒斯。
索克拉蒂斯在周一停赛，他认为阿森纳可以从一场罕见的客场胜利中吸取一些东西，因为他们希望连续第二个赛季进入欧联杯四强。
当被问及在沃特福德的成功是否能在球队中传播信心时，索卡拉蒂斯回答说:“当然。这对我们来说是一场重要的胜利，对英超来说也是重要的三分。欧罗巴联赛是一个不同的比赛。我们想在这项赛事中走得更远。明天对我们来说会很艰难，但我们必须在90分钟内集中精力，做好我们的工作，打出我们的比赛风格。明天我们必须把比赛打得像0-0一样。”
现年30岁的索克拉蒂斯在意大利的热那亚和AC米兰效力了三年，他知道当客队周四晚上在6万名球迷面前出场时，迎接他们的那种气氛。
“这里的气氛会很好，我已经在这里踢过很多次球了。”他说：“对我们来说，我认为这不会改变任何事情。我们有经验，是一支优秀的球队，我们相信自己，我们已经准备好迎接这场比赛。我认为我们有很多球员以前都在这里踢过球。他们知道这个球场非常困难，他们有一支非常好的球队，气氛非常好，我们了解情况。我们必须踢好我们的足球，在整场比赛中保持专注。”
与此同时，阿森纳主教练乌奈·埃梅里强调他会让他的球队进球，因为他知道一个客场进球会意味着那不勒斯需要打进至少四球。
“我们知道在这里踢90分钟可能很长，但我们希望这场比赛不考虑第一回合。”埃梅里说：“我们想着明天的比赛，想着赢球，想着进球，想着压迫，想着阻止他们。在战术上也要考虑在一起，当我们有空间进攻时要考虑。也要考虑战术结构和个人工作。他们有很多有实力的球员来对抗我们，给我们带来了很多问题，但我们也有实力与他们对抗。”