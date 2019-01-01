帕帕：深知拿波里主场恐怖 但阿森纳是不可战胜的

索克拉蒂斯·帕帕斯塔索普洛斯相信阿森纳在周一晚上对沃特福德的胜利证明他们已经为对阵那不勒斯做好了准备。

阿森纳本赛季一直不擅长在客场作战，在客场与沃特福德的比赛中，阿森纳有79分钟的时间多打一人并最终取胜，这是本赛季枪手在酋长球场以外的第六次英超胜利。

面对意甲排名第二的那不勒斯则是另一番挑战，尽管阿森纳在上周的第一回合比赛中以2：0领先那不勒斯。

索克拉蒂斯在周一停赛，他认为阿森纳可以从一场罕见的客场胜利中吸取一些东西，因为他们希望连续第二个赛季进入欧联杯四强。

当被问及在沃特福德的成功是否能在球队中传播信心时，索卡拉蒂斯回答说:“当然。这对我们来说是一场重要的胜利，对英超来说也是重要的三分。欧罗巴联赛是一个不同的比赛。我们想在这项赛事中走得更远。明天对我们来说会很艰难，但我们必须在90分钟内集中精力，做好我们的工作，打出我们的比赛风格。明天我们必须把比赛打得像0-0一样。”

现年30岁的索克拉蒂斯在意大利的热那亚和AC米兰效力了三年，他知道当客队周四晚上在6万名球迷面前出场时，迎接他们的那种气氛。

“这里的气氛会很好，我已经在这里踢过很多次球了。”他说：“对我们来说，我认为这不会改变任何事情。我们有经验，是一支优秀的球队，我们相信自己，我们已经准备好迎接这场比赛。我认为我们有很多球员以前都在这里踢过球。他们知道这个球场非常困难，他们有一支非常好的球队，气氛非常好，我们了解情况。我们必须踢好我们的足球，在整场比赛中保持专注。”

与此同时，阿森纳主教练乌奈·埃梅里强调他会让他的球队进球，因为他知道一个客场进球会意味着那不勒斯需要打进至少四球。

“我们知道在这里踢90分钟可能很长，但我们希望这场比赛不考虑第一回合。”埃梅里说：“我们想着明天的比赛，想着赢球，想着进球，想着压迫，想着阻止他们。在战术上也要考虑在一起，当我们有空间进攻时要考虑。也要考虑战术结构和个人工作。他们有很多有实力的球员来对抗我们，给我们带来了很多问题，但我们也有实力与他们对抗。”