帕帕斯塔索普诺夫伤缺一月 枪手寻求后防租借

希腊后卫预计将缺阵三到四周，但他的目标是尽快复出。

随着帕帕斯塔索普洛斯预计缺席长达四周的比赛，阿森纳的后防线受到了进一步的打击。

周五，阿森纳输给曼联的足总杯的比赛中，这名希腊国脚在与杰西·林加德争夺一个球时，不慎扭伤了脚踝。

枪手确认这名中后卫至少要到2月底才能恢复训练。

科斯切尔尼也在这场比赛中受了伤，在与卢卡库的对抗中，他的头碰到了曼联前锋的腿，导致他的下巴疑似骨折。

主教练埃梅里已经在后防线上因伤失去了贝拉林，这名后卫在前十字韧带断裂后将缺席9个月的比赛，而中后卫霍尔丁也因伤缺席本赛季余下的所有比赛。

阿森纳必须在格林威治时间周四晚上11点之前，在一月份的转会市场上签下球员，而国际米兰边锋佩里西奇是阿森纳潜在的租借目标。

巴塞罗那的丹尼斯·苏亚雷斯和巴黎圣日耳曼的年轻球员克里斯托弗·恩昆库也是阿森纳寻求补强的目标中场球员，但目前看来紧急租借一名防守球员的可能性很大。

马夫罗帕诺斯，蒙雷亚尔，利希施泰纳和普莱格苏埃洛都是后卫线可供选择的球员，同时切尔西后卫加里·卡希尔可能会是这份短期合同的候选球员之一。

周二，埃梅里将带队在酋长球场迎战卡迪夫，然后在下周日前往客场挑战卫冕冠军曼城。