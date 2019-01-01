帕尔马证实有意巴神 但无力支付德罗西工资

德罗西的身价让帕尔马打消了追逐他的念头，但这位前曼城和米兰球员巴洛特利仍然是一个选择。

帕尔马俱乐部体育总监法吉亚诺证实，帕尔马俱乐部对未与马赛续约的前锋巴洛特利很感兴趣，但俱乐部无法支付前罗马英雄德罗西的转会费用。

帕尔马在重回意甲的首个赛季以3分优势保级成功，并且正准备加强他们的阵容，希望把自己打造成联赛的中流砥柱。

前曼城和米兰前锋巴洛特利与法甲球队马赛的合同将于6月30日到期，他将以自由球员的身份离开。

有报道称，帕尔马准备收购这位前金童得主。在赛季中期从对手尼斯转会而来后，巴洛特利在12场比赛中攻入8球。

在接受Kiss Kiss电台的采访时，总监法吉亚诺承认他们是这名意大利国脚的崇拜者，但是他补充说，他知道其他几家俱乐部也对这名28岁的球员感兴趣。

“巴洛特利是我们喜欢的人，其他很多球队也是。”他说：“我们看到了很多前锋，但这并不容易。”

与此同时，德罗西在罗马度过了19年的职业生涯，在那里他两度获得意大利杯冠军，并在2006年随国家队赢得世界杯冠军。

然而这名35岁球员的工资要求对帕尔马来说是一个巨大的障碍，帕尔马想要得到这名防守型中场，法吉亚诺现在已经承认他们不会对他采取任何行动。

“这是真的，我们确实考虑过德罗西，但我们就是买不起他。”他补充道。

据传德罗西已经拒绝了意甲球队佛罗伦萨的报价，这使得他的未来在2019- 2020赛季之前变得不明朗。