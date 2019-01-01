帕奎塔回应巴黎传闻：我在米兰很开心

据报道，这位桑巴军团的中场球员是法甲冠军的目标，尽管他1月份才加盟意甲。

AC米兰和巴西中场卢卡斯·帕奎塔强调，尽管有传闻称他将在夏天转会到巴黎圣日耳曼，但他仍然把注意力放在了自己在圣西罗的未来上。

这名21岁的球员是在今年1月从弗拉门戈转会到意甲，但是他的天赋引起了人们对他转会王子公园的猜测。

在桑巴军团3-1战胜秘鲁队之后，帕奎塔周日随队赢得了美洲杯冠军，这是巴西自2007年以来的第一次夺冠。

这位中场组织者只在比赛中出场一次，在四分之一决赛点球战胜巴拉圭的比赛中替补出场。

如果他转会到巴黎圣日耳曼，他将与巴西队友内马尔联系在一起。内马尔的父亲表示，内马尔将于7月15日回到法甲冠军球队，为他们的赛季前准备做准备。

但是帕奎塔并没有被围绕他的谣言所影响，他告诉够力足球：“这(与巴黎圣日耳曼的联系)只是猜测。我在米兰很开心，我刚刚来到这里，我正在适应。我想有一个好的赛季，这样我就可以在我的职业生涯中成长。”

上个赛季末，帕奎塔在米兰的许多比赛展示了他的技术能力，并立即成为球迷们的焦点。

这位巴西国脚在意甲对阵热那亚的比赛中上演了一场精彩的彩虹过人，并在联赛中出场13次。

桑巴军团的传奇人物济科认为帕奎塔并不缺乏潜力。

“帕奎塔是一个小现象.”前乌迪内斯球员告诉米兰体育报：“他没有被与米兰传奇人物卡卡的比较压垮。他具备迅速成为顶级球员的一切条件。他是8号，不是攻击型中场。他喜欢从后场开始，冲进对方的禁区。他能进很多球，因为他的头脑也很好。随着时间的推移，他可以帮助米兰回到争夺联赛冠军的行列。”

帕奎塔可能会回到米兰参加对拜仁慕尼黑、本菲卡和曼联的季前赛。