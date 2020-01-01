帕克：B费得像曼联版本的德布劳内那样一鸣惊人

这位前红魔后卫表示，这名身价不菲的中场球员需要“立即行动起来”，以自己的身价回报球队。

保罗·帕克说，布鲁诺·费尔南德斯对曼联来说是一场价值6500万英镑(8500万美元)的赌博，他将被预期成为红魔版本的德布劳内。

那些在老特拉福德的人正在试图与葡萄牙体育达成一笔巨额交易。

索尔斯克亚的球队被认为在中场区域需要一些灵感，特别是世界杯冠军保罗·博格巴因为伤病仍然缺席比赛。

费尔南德斯可能会是答案，但是帕克认为他是否有能力完美地融入英超联赛，并实现人们对他的期望，这也将伴随着一个巨大的代价。

这位前曼联后卫说：“他在乌迪内斯和桑普多利亚的表现还可以，但最终回到了葡萄牙。”

“也许他是想家了，或者不喜欢在意大利的时光，我不知道。或许他想再次尝试出国，证明一些东西。”

“六千五百万英镑，曼联可能认为是一笔好买卖——无论如何，在这个时代——但我们不能完全确定。”

“当他来到曼联的时候，当他出现的时候，他必须和英超联赛的其他人一样有创造力，这就是期望。”

“他真的需要产生立竿见影的效果，像曼联版本的德布劳内一样，因为他从一上场就会被人品头论足。”

“唯一的问题是，如果你现在把德布劳内放在曼联，他会很挣扎，因为他将是球队中唯一有创造力的球员——他需要其他人和他一起工作。”

“所以我不太确定我们会看到费尔南德斯的最佳状态，因为他身边可能没有合适的球员。”

不过，好在他应该和弗雷德建立良好的关系，因为他们都能说同一种语言。

“好吧，有一个人会说巴西-葡萄牙语，但是他们应该在同一个波长上，也许他可以给弗雷德的比赛带来一些额外的东西。”

“这很有趣，但他不能指望来到曼联并有时间安顿下来，这在曼联是不会发生的。”

在等待费尔南德斯在中场的表现的同时，帕克也认为曼联需要在前场调整他们的计划，尽管有拉什福德，马歇尔和格林伍德的出色表现。

这位前英格兰国脚补充道：“他们确实需要一些不同的东西。”

“安东尼·马夏尔尝试了，但是六场比赛只有一场表现良好是不够的。”

“我们需要他在被视为威胁的地方保持稳定的表现，但马夏尔在这方面做得还不够。他的问题是拉什福德在左边的时候是最好的，他喜欢从右边切入，而且他做得很好。”

“马夏尔也想踢这一边，但拉什福德比他做得更好，更稳定。”

曼联需要在他们的下一场英超联赛中保持全队的最佳状态，索尔斯克亚的球队将在周日客场挑战利物浦。