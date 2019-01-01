帕克：除了扬所在的右后卫 曼联需在6处补强

曾经为红魔在右后卫位置效力的球员相信在这个区域的增援将会是夏季大换血的一部分。

保罗·帕克认为曼联这个夏天需要签下6名球员，在阿什利·杨所在的后卫位置上的升级只是需要解决的几个问题中的其中之一。

关于红魔在下个转会窗口需要什么，人们的意见仍然存在分歧。

然而，普遍的共识是，老特拉福德需要做出一些改变。

帕克也表达了他对球队增加新援的期待，这位前曼联后卫呼吁从前场到后场都需要补强。

他告诉媒体说：“我认为你不得不考虑购买三名后卫，两名中场球员，甚至一名中锋。”

“你可以把拉什福德放到峰线，但是索尔斯克亚需要更多。”

曼联希望在有机会补强队伍的同时寻求更多的进攻火力。

他们还被敦促堵住后场的漏洞。

帕克认为签下后防球员是很有必要的，因为红魔被迫把太多的信任放在老球员身上，比如33岁的扬。

“自从加里·内维尔退役后，曼联还没有一个像样的右后卫，我总是说，当他们把老边锋放到边后卫的位置上时，俱乐部迟早会遇到问题。”一名曾经在老特拉福德担任这一角色的球员补充道。

“这都填补不了空白。暂时性的调整没有显示出你想要达到的目的。”

“阿什利·杨在那个位置踢球是不争的事实。总有一天他会显示出自己的不够优秀，不能胜任那个位置——这很可能就是在曼联踢得很糟糕的时候会发生的。

“针对这个位置上的球员去突破总是很容易的，因为每个人都知道他的弱点。”

“曼联有两个右后卫——达米安和达洛——他们应该相信他们能够胜任这些位置，并说，‘好吧，你是作为一个右后卫来的，去证明你是一个右后卫’。”

“当我看到达洛在曼联踢右后卫的时候，他看起来并不非常确定，但是他可能需要时间来踢这个位置。”

时间是曼联被认为缺乏的财富，因为有了越来越多的呼声要求立即投入重金补强，以帮助俱乐部在2019- 2020赛季重新回到重要荣誉的争夺之中。