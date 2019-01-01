帕克：除了扬所在的右后卫 曼联需在6处补强
保罗·帕克认为曼联这个夏天需要签下6名球员，在阿什利·杨所在的后卫位置上的升级只是需要解决的几个问题中的其中之一。
关于红魔在下个转会窗口需要什么，人们的意见仍然存在分歧。
然而，普遍的共识是，老特拉福德需要做出一些改变。
帕克也表达了他对球队增加新援的期待，这位前曼联后卫呼吁从前场到后场都需要补强。
他告诉媒体说：“我认为你不得不考虑购买三名后卫，两名中场球员，甚至一名中锋。”
“你可以把拉什福德放到峰线，但是索尔斯克亚需要更多。”
曼联希望在有机会补强队伍的同时寻求更多的进攻火力。
他们还被敦促堵住后场的漏洞。
帕克认为签下后防球员是很有必要的，因为红魔被迫把太多的信任放在老球员身上，比如33岁的扬。
“自从加里·内维尔退役后，曼联还没有一个像样的右后卫，我总是说，当他们把老边锋放到边后卫的位置上时，俱乐部迟早会遇到问题。”一名曾经在老特拉福德担任这一角色的球员补充道。
“这都填补不了空白。暂时性的调整没有显示出你想要达到的目的。”
“阿什利·杨在那个位置踢球是不争的事实。总有一天他会显示出自己的不够优秀，不能胜任那个位置——这很可能就是在曼联踢得很糟糕的时候会发生的。
“针对这个位置上的球员去突破总是很容易的，因为每个人都知道他的弱点。”
“曼联有两个右后卫——达米安和达洛——他们应该相信他们能够胜任这些位置，并说，‘好吧，你是作为一个右后卫来的，去证明你是一个右后卫’。”
“当我看到达洛在曼联踢右后卫的时候，他看起来并不非常确定，但是他可能需要时间来踢这个位置。”
时间是曼联被认为缺乏的财富，因为有了越来越多的呼声要求立即投入重金补强，以帮助俱乐部在2019- 2020赛季重新回到重要荣誉的争夺之中。