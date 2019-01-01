希门尼斯希望“好搭档”戈丁继续留在马竞

这位23岁的球员希望乌拉圭国家队和俱乐部队友能够长期留在西班牙首都。

何塞·希门尼斯希望能够与迭戈·戈丁在马德里竞技继续并肩作战很长一段时间，虽然这名经验丰富的后卫继续与转会国际米兰联系在一起。

戈丁的合同将在本赛季结束后到期，有消息称这名乌拉圭中后卫将在7月份加盟意甲球队国际米兰。

这名32岁的球员在赛季初拒绝了英超豪门曼联的转会请求。自从2010年从比利亚雷亚尔转会到马德里竞技后，他就一直把马竞当作自己的家。

而希门尼斯希望他的国家队和俱乐部队友戈丁能够继续留在西班牙首都。

“有很多关于队友的话题，我希望每个球员都能在他们的职业生涯中做得很好。”希门尼斯在周三马德里竞技1:1战平赫罗纳后说。

“但我希望他们能和我在一起，因为他们是伟大的球员，我们需要他们。”

“我希望每个人都留下来，我个人很喜欢他们。俱乐部也很喜欢他们，会为每个人尽自己最大的努力。我希望迭戈在未来很长一段时间内都会是我的搭档。”

希门尼斯并不是唯一一个希望戈丁留在马竞的人。

在周三的比赛之前，中场球员科克也支持这名后卫留下来，并表示说他相信俱乐部将能够和乌拉圭人达成协议，让戈丁能够留下。

“戈丁？我想他会愿意继续和我们在一起的。”他告诉记者，“当然，他得和俱乐部进行谈判，但我相信他们会达成协议。”

“很多俱乐部都对马德里竞技的球员感兴趣，这也取决于球员的选择。”

戈丁在马竞2013-14赛季夺冠的西甲联赛中发挥了重要作用，被认为是西蒙尼麾下欧洲最好的后卫之一。

马竞在2019年初的两场比赛中均以1:1战平对手，周日他们将回归球场迎战莱万特。