希望越挫越强 席尔瓦：戈麦斯归来会更强大

太妃糖的主帅支持他的中场球员从重大的挫折中恢复过来，并给予了俱乐部的全力支持。

埃弗顿主帅马尔科·席尔瓦坚持认为安德烈·戈麦斯在对阵热刺的比赛中脚踝严重受伤后将会更加强大。

周日在古迪逊公园埃弗顿1-1战平托特纳姆热刺的比赛中，戈麦斯右脚脚踝骨折，目前正在接受手术治疗。

在下半场戈麦斯被担架抬下场后，埃弗顿陷入了混乱之中。在赛后的新闻发布会上，席尔瓦告诉记者：“这对我们来说是一个非常艰难的时刻，忘记了比赛和结果。安德烈将得到我们所有他需要的支持。这是一场严重的伤病，我百分之百地相信安德烈会变得更强，无论是作为一名球员还是一个男人。他是一个出色的球员，他的职业生涯和他所需要的一切支持都将来自我们。我们的球员现在很难过，这是我们更衣室的一个艰难时刻，但我们在那之后表现出的精神是好的。这是本赛季对我们来说最艰难的时刻。”

孙兴慜被出示了红牌，主裁判马丁·阿特金森一开始打算出示的是黄牌。

赛后热刺主帅波切蒂诺猛烈抨击了VAR，席尔瓦也批评了这项技术。

“我想告诉你的是，我们所有人都热爱足球，我们为我们的球迷而战，我百分之百确定他们不喜欢今天下午看到的比赛。”席尔瓦说：“在下半场，有太多的时刻让比赛停下来。德勒·阿里在禁区的犯规，花了三分钟才有决定。他们必须更清楚。他们的球队上周输掉了比赛是因为一个点球，而今天下午的情况完全相反。不仅仅是阿里的情况。我看到了所有的时刻，我对它们都有自己的看法。怎么可能要三分钟才做出决定？我和俱乐部都尊重裁判，尊重他们的工作，我们也尊重VAR。我知道他们想要最好的，但这要他们自己做决定。”