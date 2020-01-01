希斯菲尔德：哈兰德可达到莱万水平 但他还没准备好

希斯菲尔德承认，这两名高产射手有着明显的相似之处。

前多特蒙德和拜仁慕尼黑主帅希斯菲尔德表示，哈兰德有能力跟随莱万多夫斯基的脚步，成为世界上最可怕的前锋之一，但这位19岁的新星“还没有准备好”。

现在已经有人把哈兰德和过去的明星球员做比较，把他比作伊布拉希莫维奇和莱万多夫斯基。

希斯菲尔德知道为什么会有这样的言论出现，但是他觉得把一个还在学习的前锋和其他成名已久的球星对比还为时过早。

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他告诉够力足球和SPOX：“我认为哈兰德可以变得像莱万多夫斯基一样，但他还没有准备好。”

“尽管如此，冬季加盟多特蒙德当然是一次极好的转会，因为哈兰德已经是一名特别的球员了。就他的年龄来说，他已经非常成熟了，他有很好的品质，在球门前非常冷静，因为尽管他身材高大，但他的速度非常快。”

谈到莱万多夫斯基，希斯菲尔德说道：“我认为他能做到（打破盖德·穆勒单赛季40球的纪录）。他在拜仁有必要的水准和优秀的队友来帮助他实现这个目标。”

“这些数字说明了一种清晰的语言。莱万多夫斯基在拜仁的成功中扮演了重要的角色。”

本赛季安联球场的球场内外都发生了变化，但是卫冕冠军仍然保持着竞争力。

希斯菲尔德这样评价这一变动：“大卫·阿拉巴已经说服我成为新的防守领袖，而基米希虽然不引人注目，但却非常高效。”

“当然，你必须提到托马斯·穆勒。他又回到了最佳状态，这对球队来说非常重要，因为他创造了空间，打进了关键的进球。”

希斯菲尔德也很高兴看到弗里克在教练岗位上给人留下深刻印象，55岁的他在临时接替尼科·科瓦奇之后获得了一份永久合同。

“我非常欣赏他，因为他是一个一丝不苟的工匠，一个非常好的战术家，最重要的是，他有出色的领导力。”希斯菲尔德说：“在对多特蒙德的第一回合比赛中，他帮助拜仁回到正轨，主场4-0大胜。这对他来说是非常重要的，为了在新的角色中获得一个立足点。”

“汉西·弗里克改变了球队和俱乐部的情绪。结果，他得到了你在慕尼黑所需要的必要支持。我相信他能在拜仁开创一个时代，但当然你必须赢得冠军。”

拜仁将在周二对阵多特蒙德。在疫情的背景下，一场重量级比赛将在空场的情况下进行。

希斯菲尔德说：“这对拜仁慕尼黑来说无疑是一个优势。你可以在德甲联赛中看到，裁判不受情绪的影响，更有利于有实力的球队。”

特别是在重头戏中，精神力量往往决定比赛的结果。现在这一切都被彻底消除了。”