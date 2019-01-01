希斯菲尔德：无法想象穆勒为其他球队效力

一位前德国豪门的主教练无法想象一个“世界级”的天才转会到其他任何地方。

托马斯·穆勒过去一直与曼联和阿森纳联系在一起，但是前拜仁慕尼黑主教练奥特马尔·希斯菲尔德却不希望“世界级”的天才离开德国豪门。

关于这位30岁的世界杯冠军球员的转会传闻再次浮出水面，他正在努力争取在德甲冠军的常规比赛时间。

穆勒在2019-2020赛季只首发了三场联赛，而在欧冠中只替补出场了7分钟。有消息称，这位备受尊敬的前锋可能在考虑换个环境。

希斯菲尔德希望他的离开是可以避免的，但是他承认只有穆勒才能决定他将来想做什么。

这位传奇的拜仁教练告诉够力足球和Spox：“穆勒在另一家俱乐部踢球对我来说是难以想象的。他绝对是拜仁的标志性人物。他从小就在那里踢球，现在已经成长为世界级的球员，赢得了很多冠军。但最终，这是他自己的决定，如果他想做别的事情。你必须尊重这一点。”

巴斯蒂安·施魏因施泰格曾是一名拜仁青训球员，在慕尼黑度过了一段标志性的时光后，他决定离开。

在为拜仁出场500次之后，他在2015年离开祖国来到了曼联。随着芝加哥火焰无缘MLS季后赛，这位35岁的中场球员现在决定挂靴。

希斯菲尔德在施魏因施泰格18岁的时候就把处子秀的机会交给了他，他说：“那个时候我觉得我可以把这个男孩派上去。我们已经在训练中看到了他的高水平和天赋。然而，这离我们还有很长的路要走。作为一名教练，我见识过许多才华横溢的人，但后来都半途而废了。”

希斯菲尔德补充道：“巴斯蒂安是德国历史上最好的球员之一。十多年来，他以其令人难以置信的智慧塑造了德国足球的象征形象。对我来说，作为一个教练，塑造他并不难，因为他已经有了出色的天赋。巴斯蒂安是天生的足球运动员，你不必做太多，只要带领着他。这就是为什么我很高兴他能享受他的职业生涯。能和他一起工作是我的荣幸，因为这样的球员是每个教练的礼物。”