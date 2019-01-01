希斯菲尔德：施魏因施泰格会是一位伟大的教练

这位两届欧冠冠军得主认为，这位2014年世界杯冠军得主应该考虑从事教练职业。

拜仁慕尼黑的传奇奥特马尔·希斯菲尔德支持巴斯蒂安·施魏因斯泰格有一天能走进教练席，成为一名非常成功的教练。

本月早些时候，施魏因施泰格宣布挂靴的决定。此前，他所在的芝加哥火焰队错过了美国职业足球大联盟的季后赛，而他一直致力于成为ARD的球评。

然而，希斯菲尔德认为这位35岁的前中场球员应该认真考虑担任教练一职，因为他觉得这位2014年世界杯冠军得主会在这方面表现出色。

作为仅有的四名曾执教过两家不同俱乐部，分别在多特蒙德和拜仁慕尼黑获得过欧冠冠军的教练之一，这位70岁的老帅很有可能知道答案。

他说：“我认为他可以成为一个很好的老师和教练，他已经升华了，他能抵抗压力，而且他善于传达自己的信息。”

“作为一名球员，施魏因斯泰格是世界级的。他总是有很多战术上的理解，总是非常渴望交流。”

“我想如果他能加盟拜仁就好了。”

与此同时，希斯菲尔德为施魏因斯泰格的退役感到惋惜，后者在2002年为拜仁完成了自己的处子秀。

他说：“没有施魏因施泰格的足坛对我来说是难以想象的，他是拜仁和国家队的一员。我和他在拜仁的那段时光给我留下了美好的回忆。”

施魏因施泰格为拜仁踢了近350场德甲比赛，为巴伐利亚豪门踢了500场比赛，进了68个球。

在拜仁效力了13年之后，他转会到曼联，但在老特拉福德度过了一段不幸的时光，在那里他不断受到伤病的困扰，几乎没有达到最佳状态。

最后，他被允许提前离开，进行他职业生涯中的最后一次冒险——芝加哥火焰队，在那里他度过了3个赛季，参加了92场比赛。

在他的职业生涯中，他为德国国家队出场121场比赛，他赢得过足坛的中最重要奖项，包括2012-13赛季的欧冠联赛。