希勒：阿森纳的防守是业余联赛水平 比上赛季还差

枪手后防线的弱点在周日的北伦敦德比中暴露无遗，尽管他们在0-2落后的情况下奋力扳平比分。

阿森纳最近对托特纳姆热刺和利物浦的防守表现被阿兰·希勒称为“周日联赛”级别，甚至比上个赛季还要糟糕。

枪手在过去的两场英超比赛中已经丢了5个球，最终以1-3输给了红军，在周日2-2逼平热刺。

乌奈·埃梅里的后防线在上赛季已经丢了51个球，比曼城和利物浦丢的球加起来还要多。

前纽卡斯尔前锋阿兰·希勒宣称枪手的防守在休赛期后变得更糟，这将是俱乐部的一个主要问题。

“阿森纳上半场的防守有时很滑稽——那是周日联赛（英格兰业余比赛）的水平。”希勒在《太阳报》上写道：“从开始到结束，托特纳姆热刺上半场的两个进球是如此容易，这让人尴尬。如果说有什么不同的话，那就是阿森纳现在比上赛季更糟糕了。基兰·蒂尔尼还没有加入，但是就这样来看，他们的防守显然没有提高。我认为这对阿森纳来说是一个问题——一个大问题。”

尽管利用了枪手上半场防守的弱点，热刺还是在下半场45分钟交出了两球领先优势，他们在酋长球场的不败战绩已经延续到三场比赛。

希勒相信托特纳姆热刺和阿森纳都将被迫为争夺前四的席位而战，而联赛冠军的争夺者已经缩小到两支球队。

“他们(热刺)看起来非常依赖凯恩的进球，但我仍然认为他们会为进入前四而奋斗，”希勒写道：“在埃里克森身上，他们有了一个可以控得住球的人，热刺主帅波切蒂诺将会很高兴欧洲转会窗口即将结束。热刺和阿森纳将是争夺欧冠席位的四支球队之一，他们都有问题。曼城和利物浦比其他球队领先100万英里。”

目前来看，阿森纳在英超联赛中排名第五，托特纳姆热刺排名第九。利物浦位居榜首，比枪手高出5分，仅仅4场比赛过后就领先热刺7分。