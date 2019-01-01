希勒狠批阿森纳防线：糟糕得令人难以置信

这位前英格兰前锋相信枪手还有三年的时间才能再次回到顶级水平。

阿兰·希勒声称阿森纳的防守“糟糕得令人难以置信”，俱乐部可能需要三年时间才能回到正轨。

枪手在周日的英超联赛中以0-3的比分被曼城击溃，而这家俱乐部仍然排在第九位，离前四名还有7分的差距。

阿森纳的防守是本赛季的一个关键问题，他们最近的一场零失球可以追溯到10月份，他们现在已经在各项赛事中连续14场失球。

希勒强调这些后防线的缺陷应该在季前赛就得到解决，而不是在法甲前锋尼古拉斯·佩佩身上花大力气。

“阿森纳最大的问题是买人，他们的防守太糟糕了，简直令人难以置信。”希勒在《太阳报》的专栏中写道：“他们很好，因为他们有奥巴梅杨和拉卡泽特。但就他们的后卫和中场球员的质量而言，他们远远落后于顶级球队。”

“他们花了7200万英镑在里尔的尼古拉斯·佩佩的边锋身上，当他们知道他们的后防线有大问题的时候。这完全说不通。的确，当洛朗·科斯切尔尼在转会窗口这么晚的时候突然想要离开时，他们陷入了困境，但是阿森纳的防守问题在那之前就已经很明显了。”

阿森纳仍在寻找新的正式教练，他们面临着本赛季英超前四的争夺战，并可能因此连续第四个赛季无缘欧洲冠军联赛。

在对曼城的比赛中表现不佳后，希勒认为俱乐部需要大量的工作来达到他们以前的高度。

“曼城击败阿森纳的轻松表现表明枪手们已经远离了他们过去的位置——以及他们想要的位置。”希勒继续写道：“要让他们在最高水平上竞争，需要大量的时间和投资。我认为至少要两三年，而且肯定是一大笔钱。”