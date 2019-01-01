希勒替拉什福德惋惜：曼联的教练们让他失望了

这位红魔学院的毕业生在对阵纽卡斯尔的比赛中又有了一次令人难忘的表现，这表明他没有得到正确的指导。

阿兰·希勒说，曼联的教练组让拉什福德很失望，这位火力不佳的前锋并没有被告知如何成一名中锋。

这位21岁的球员曾经说过，他认为自己在中路的时候是最棒的。

本赛季他在曼联的表现并没有让人信服，只有一个运动战进球，而进球总数也只有三个。

在夏天决定让卢卡库和桑切斯离开之后，索尔斯克亚需要有人在进攻区域提供一些灵感。

学院毕业生拉什福德应该是这样的人，但是，尽管他的教练是一个传奇的射手，他的进步还没有达到要求的水平。

英格兰传奇球员希勒仍然是英超历史上最好的射手，他认为这个有前途的球员没有得到正确的指导。

他在曼联0-2负于纽卡的比赛中看到拉什福德的糟糕表现后表示：“我同情他，因为这支曼联是我印象中最差的一支，作为队中的前锋将是非常令人沮丧的，因为缺乏高质量以及禁区里缺乏足够的球的输送。”

“但我只是想知道，几周前我在西汉姆分析了他，和那时发生的事情一模一样——没有任何变化。我想知道是否有人真的对他说了什么，因为一切都没有改变。”

“他没有进入禁区，他让防守变得更容易了，但他还年轻，他还在学习，这对他来说是非常沮丧的时刻，因为现在的球队很糟糕。”

另一位前三狮军团球星马丁·基翁也认为拉什福德让后卫们的日子太好过了。

这位前阿森纳中后卫说：“他们开始给拉什福德不断的传长球，我为他感到遗憾，因为他靠边线球生存了下来，但他应该做得更好。如果你看他的肢体语言，我认为他开始对周围的一切感到绝望。”

“拉什福德应该进入禁区，他必须进入那个区域。曼联的9号球员应该在那里进球。他应该更好地护球。”

“我并不是真的想尝试，尤其是在他身上，但我确实觉得他是一个伟大的球员，但他并没有影响到后卫。他没有得到支援，这是两者的结合。他并不是有效的。”

拉什福德在过去的两个赛季中都进了13个球，但是这并不足以让他成为老特拉福德的领军人物。