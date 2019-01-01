希勒替拉什福德惋惜：曼联的教练们让他失望了
阿兰·希勒说，曼联的教练组让拉什福德很失望，这位火力不佳的前锋并没有被告知如何成一名中锋。
这位21岁的球员曾经说过，他认为自己在中路的时候是最棒的。
本赛季他在曼联的表现并没有让人信服，只有一个运动战进球，而进球总数也只有三个。
在夏天决定让卢卡库和桑切斯离开之后，索尔斯克亚需要有人在进攻区域提供一些灵感。
学院毕业生拉什福德应该是这样的人，但是，尽管他的教练是一个传奇的射手，他的进步还没有达到要求的水平。
英格兰传奇球员希勒仍然是英超历史上最好的射手，他认为这个有前途的球员没有得到正确的指导。
他在曼联0-2负于纽卡的比赛中看到拉什福德的糟糕表现后表示：“我同情他，因为这支曼联是我印象中最差的一支，作为队中的前锋将是非常令人沮丧的，因为缺乏高质量以及禁区里缺乏足够的球的输送。”
“但我只是想知道，几周前我在西汉姆分析了他，和那时发生的事情一模一样——没有任何变化。我想知道是否有人真的对他说了什么，因为一切都没有改变。”
“他没有进入禁区，他让防守变得更容易了，但他还年轻，他还在学习，这对他来说是非常沮丧的时刻，因为现在的球队很糟糕。”
另一位前三狮军团球星马丁·基翁也认为拉什福德让后卫们的日子太好过了。
这位前阿森纳中后卫说：“他们开始给拉什福德不断的传长球，我为他感到遗憾，因为他靠边线球生存了下来，但他应该做得更好。如果你看他的肢体语言，我认为他开始对周围的一切感到绝望。”
“拉什福德应该进入禁区，他必须进入那个区域。曼联的9号球员应该在那里进球。他应该更好地护球。”
“我并不是真的想尝试，尤其是在他身上，但我确实觉得他是一个伟大的球员，但他并没有影响到后卫。他没有得到支援，这是两者的结合。他并不是有效的。”
拉什福德在过去的两个赛季中都进了13个球，但是这并不足以让他成为老特拉福德的领军人物。