希勒：凯恩能赶超鲁尼53球的国家队进球纪录

这位前三狮军团前锋认为托特纳姆热刺前锋没有理由不能追平曼联传奇球星的国家队纪录。

阿兰·希勒说，在英格兰队历史进球榜上超越杰夫·赫斯特爵士之后，哈里·凯恩将把韦恩·鲁尼创下的53粒英格兰国家队进球纪录纳入自己的视野。

这位托特纳姆前锋在周六对阵保加利亚的比赛中上演帽子戏法，让他在国家队的进球数达到了25粒。

他再次成为了索斯盖特所在球队的明星球员，他们在温布利球场的2020年欧洲杯预选赛上4-0大胜对手。

凯恩为英格兰出场40次，进球率远远超过鲁尼。

他只有26岁，在追逐曼联传奇的纪录时，他有足够的时间。

前英格兰队前锋希勒认为凯恩没有理由不能继续提高这一纪录，他告诉《太阳报》：“哈里在周六对保加利亚的帽子戏法意味着他在英格兰的进球已经超过了杰夫·赫斯特。”

“他比我的国家队进球数30个还差5个，他超越我只是时间问题。”

“哈里将会盯着鲁尼在英格兰的53粒进球纪录，鉴于他只有26岁，他完全有机会打破这一纪录。”

“如果他保持健康，哈里还可以为英格兰再效力六七年。

“现在有更多的国家队比赛，有很多对手都比较弱，这对他和任何前锋来说都是好事。

“哈里将会得到很多机会，特别是因为他和斯特林搭档的话。”

凯恩在对阵保加利亚的比赛中打入两粒点球，这位热刺球星再一次证明了他在12码的位置上几乎是不可阻挡的。

希勒还补充了一个惊人的点球记录:“我喜欢哈里凯恩在点球方面的自信和自信。

“在他为英格兰队打入的25粒进球中，有8粒来自于点球。”

“但即使他的25粒进球中有24粒是点球，这对于一名中锋来说也无关紧要。”

“他是一个一心一意、冷血无情的9号位球员。他对得分有着永不满足的欲望和渴望，这使得他成为了一个如此无情的罚球者。”

凯恩将在周二的圣玛丽球场迎战科索沃队的比赛中重返欧洲杯预选赛的赛场。