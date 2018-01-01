师生情难断！兰帕德：穆帅会回来的

穆里尼奥昔日爱将兰帕德相信恩师很快就会重返足坛，而且会去顶级球队。

德比郡主帅兰帕德相信赋闲在家的穆里尼奥会有很多追求者，就算他重回英超，神灯也不会觉得意外。

本周，曼联官宣穆里尼奥下课，而兰帕德和穆里尼奥早在切尔西就有过合作，并建立了深厚友谊，这位英格兰传奇中场相信自己的恩师很快就会回归足坛。

在被问到穆里尼奥有没有可能回英超执教时，兰帕德说道：“有可能，他可是穆里尼奥，一切都有可能。”

“他会有很多追求者的，因为他是一个伟大的主帅，也因为他以前赢得了很多荣誉。现在这一切都取决于他自己了，他可以选择休息一下，或许他也应该休息一下了，因为做教练压力真的很大。”

“但他是一个很有目标的人，他会回来足坛的，不管是英超还是其他联赛，而且他还是会去顶级球队，因为他是一名顶级主帅。”

在谈到穆里尼奥对自己的影响时，兰帕德说道：“他给了我很大信心，当然了，他是一个战术大师，他的训练和备战工作非常出色。”

目前兰帕德在英冠的德比郡执教，这是他的第一份主帅工作，在谈到这个问题时，神灯说道：“我们都知道现代足坛对主教练来说很不友好，尤其是在顶级俱乐部当中。”

“如果你说穆里尼奥不可能被炒，那你肯定是个傻子，因为他们是曼联，曼联不赢球就得炒教练。当然了，这肯定不全是穆里尼奥的错，大家都有责任。”

“穆帅是一位非常伟大的教练，但是没办法，曼联在他手下战绩不好，这就是现实。发生了就发生了，大家的生活都会照常过，穆里尼奥会向前看，曼联也会向前看。”