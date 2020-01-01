师徒重聚 塞蒂恩承认对法比安·鲁伊斯青睐有加
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巴塞罗那主教练奎克·塞蒂恩承认，他对那不勒斯中场球员法比安·鲁伊斯“很有感情”。
这两人曾在皇家贝蒂斯共事，在那不勒斯于2018年买断鲁伊斯之前，塞蒂安给了这名年轻的西班牙人一个重要的角色。
“我对法比安很有感情，他有了惊人的成长，我为他感到高兴，我希望明天他不会表现出所有的优点，这样我们就能阻止他。”塞蒂恩在赛前新闻发布会上说：“我对他的进球很开心，他非常谦虚，是个美丽的人。”
塞蒂恩还强调，尽管他们的对手实力强大，他和他的球队已经做好了准备，并有动力去克服摆在他们面前的挑战。
“我们期待最好版本的那不勒斯。”他继续说：“这将是一场有激烈的比赛。”
“我认为我们有一个非常好的、非常积极的动力。最近几周我们经历了一些非常艰难的比赛，我们很好地克服了它们。我想我们踢得很开心。”
“这是我的第一场欧冠比赛，这是一种特殊的动力，在这样一个充满激情和历史的球场开始这段旅程对我来说很激动。这将是一场激动人心的比赛。”
“我很荣幸听到那不勒斯老板加图索的话，他说我的工作很好，这是我的骄傲。”
“我不知道我们是否需要6到8秒来反抢，但是我们体系中很重要的一部分就是尽快抢回球权。”
“我们希望带着客场进球的离开，无论中场球员多少，我们都不会打乱我们的意图。我们将努力变得勇敢。”
在与那不勒斯的比赛后，巴塞罗那将在下一场比赛中面对皇家马德里，但塞蒂恩确信这不会分散他们的注意力。
“国家德比？我们在两项需要最大限度的保证的赛事中，我们正处于一个良好的时刻，明天我们将以充沛的精力面对那不勒斯，然后在德比我们也会这样做。”