师徒重聚 塞蒂恩承认对法比安·鲁伊斯青睐有加

前皇家贝蒂斯主帅在周二晚上的欧洲冠军联赛前透露了他对一位旧部下的青睐。

巴塞罗那主教练奎克·塞蒂恩承认，他对那不勒斯中场球员法比安·鲁伊斯“很有感情”。

这两人曾在皇家贝蒂斯共事，在那不勒斯于2018年买断鲁伊斯之前，塞蒂安给了这名年轻的西班牙人一个重要的角色。

“我对法比安很有感情，他有了惊人的成长，我为他感到高兴，我希望明天他不会表现出所有的优点，这样我们就能阻止他。”塞蒂恩在赛前新闻发布会上说：“我对他的进球很开心，他非常谦虚，是个美丽的人。”

其他球队

塞蒂恩还强调，尽管他们的对手实力强大，他和他的球队已经做好了准备，并有动力去克服摆在他们面前的挑战。

“我们期待最好版本的那不勒斯。”他继续说：“这将是一场有激烈的比赛。”

“我认为我们有一个非常好的、非常积极的动力。最近几周我们经历了一些非常艰难的比赛，我们很好地克服了它们。我想我们踢得很开心。”

“这是我的第一场欧冠比赛，这是一种特殊的动力，在这样一个充满激情和历史的球场开始这段旅程对我来说很激动。这将是一场激动人心的比赛。”

“我很荣幸听到那不勒斯老板加图索的话，他说我的工作很好，这是我的骄傲。”

“我不知道我们是否需要6到8秒来反抢，但是我们体系中很重要的一部分就是尽快抢回球权。”

“我们希望带着客场进球的离开，无论中场球员多少，我们都不会打乱我们的意图。我们将努力变得勇敢。”

在与那不勒斯的比赛后，巴塞罗那将在下一场比赛中面对皇家马德里，但塞蒂恩确信这不会分散他们的注意力。

“国家德比？我们在两项需要最大限度的保证的赛事中，我们正处于一个良好的时刻，明天我们将以充沛的精力面对那不勒斯，然后在德比我们也会这样做。”