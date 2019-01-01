师徒盼重聚 安切洛蒂希望哈梅斯加盟那不勒斯

这位意大利主帅仍然乐观地认为，在目前的转会窗口期，这名被银河战舰抛弃的球员将会转会到圣保罗球场。

那不勒斯主教练卡洛·安切洛蒂希望哈梅斯·罗德里格斯能在这个夏天加盟意甲俱乐部。

哈梅斯已经成为那不勒斯的转会目标，那不勒斯希望这位哥伦比亚球星与前皇马和拜仁慕尼黑主教练安切洛蒂重聚。

这位哈梅斯·罗德里格斯在2014年巴西世界杯上表现出色，之后安切洛蒂在2014年执教皇家马德里期间从摩纳哥签下了哈梅斯。

这名27岁的球员的未来并不确定，因为德甲冠军拜仁慕尼黑在与皇家马德里签订了为期两年的租借合同后决定不接受永久转会。

在对詹姆斯的猜测中，安切洛蒂告诉记者:“我不知道他是否会来，但我们希望他能来。我很了解他，他可以打中场的任何位置。我用他做左边锋，10号，甚至是右边锋。他在场上的位置不是问题。他适应能力强，能打很多位置。至于10号球衣，最重要的是他穿上了蓝衣。他的号码不重要。然而，他需要时间和耐心。”

据报道，那不勒斯有意租借哈梅斯，尽管皇马希望永久出售哈梅斯，并希望得到4200万欧元(4700万美元，3800万英镑)，因为他们希望在忙碌的转会窗口期筹集额外的资金。

尽管那不勒斯是签下哈梅斯的热门人选，但西甲的马德里竞技被认为正在密切关注这一情况。

这位前摩纳哥球星上赛季为拜仁出场20次，贡献了7个进球和3次助攻，帮助科瓦奇的球队保住了联赛冠军。

然而，他在安联球场的时间被一系列的伤病打断了，他从来没有能够重新找回他最好的状态。

同样的道理也适用于哈梅斯在马德里的表现，在齐达内认为他的表现不适合球队的要求之后，他很可能会在新赛季开始前接受其他球队的挑战。