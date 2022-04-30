布鲁诺-吉马良斯：希望我的好友帕奎塔也能来纽卡斯尔

纽卡斯尔中场布鲁诺-吉马良斯呼吁他的前里昂队友和挚友卢卡斯-帕奎塔加入喜鹊。

自从今年1月加盟喜鹊以来，吉马良斯已经证明了他在队内的巨大影响力，他在13次出场中打进4球，帮助俱乐部脱离了降级区。

随着埃迪-豪的球队现在免于降级，人们已经开始考虑夏季转会窗口，吉马良斯认为帕奎塔将是纽卡斯尔队的完美补充。

2020年1月，吉马良斯从巴拉纳竞技加盟里昂，八个月后，帕奎塔从AC米兰加盟里昂。

这位24岁的球员说，在法甲联赛期间，他与他的同胞在球场内外都建立了密切的关系，并希望能在英超联赛中重逢。

"这将是我的梦想。帕奎塔是我最好的朋友，"他告诉ESPN。

"我们有一种关系，不仅是在球场上，而且我们在场外也一直生活在一起。我们的妻子也在一起。这是一种兄弟般的关系。我们仍然每天都在交谈。如果他能来这里，那真的很酷，但我不能独自完成这个引援工作"。

吉马良斯已经与纽卡斯尔的球迷建立起了密切的联系，尽管他只在俱乐部待了几个月时间。

这位中场球员被球迷的热情所打动，并享受着他们的崇拜，自从老板迈克-阿什利在10月离开后，俱乐部周围的气氛已经发生了变化。

"在英格兰，很少有俱乐部拥有像纽卡斯尔这样的球迷群体，在主场与我们比赛是非常困难的。说实话，我没有一切来得这么快，而且这么多，"他说。

"无论在餐厅里还是在体育场里，一切都很疯狂。我赢得了一个任意球，观众就会大喊'布鲁诺，布鲁诺'，所以这是我还没有经历过的事情。”

"我在巴拉纳竞技是球迷的偶像，我想自己在这里也是一样的水平，我非常开心。"