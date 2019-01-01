布鲁诺本可加盟热刺 葡萄牙体育变卦终止交易

布鲁诺-埃尔南德斯透露，他与英超劲旅其实已经达成一致，但葡超豪门喊停了这桩转会。

今夏与多家英超豪门传出绯闻的布鲁诺-费尔南德斯表示，尽管自己已经同意了热刺给出的合同，但由于北伦敦球队不打算满足葡萄牙体育高度7000万欧元的心理价位，这桩转会最终告吹。

在接受GQ采访时，这位葡萄牙国脚说道：“正如你们所知，热刺给了我很多建议，一切对我来说都很合适，实际上也的确如此。”

“我从来没有提出什么高要求，而我的主帅一直在考虑钱的问题。”

“我的目标是在英格兰踢球，葡萄牙体育也知道这点，每个人都很清楚，而那时候是有条件实现这一目标的。”

“但葡萄牙体育认为价格不达标，并且我不得不尊重这个决定。”

去年，布鲁诺一面帮助葡萄牙国家队夺得了欧国联冠军，一面为俱乐部在50场比赛中打入32球。

虽然梦想破碎，但这位中场还是愿意尊重自己的俱乐部。不过在转会窗关窗前，皇马也还与布鲁诺联系在一起，他的未来仍可能出现新的变数。

费尔南德斯继续说道：“任何为葡萄牙体育这样的俱乐部效力的球员，都会充满动力，这是一家拥有伟大目标的顶级俱乐部。”

“去英格兰踢球的梦想并不打乱我在葡萄牙体育的节奏。葡萄牙体育做出不卖我的决定，因为他们相信我的价值，相信那个针对我提出的报价是不足够的。”

“对我来说，我很骄傲，因为俱乐部认为我有更高的价值。”