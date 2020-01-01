布鲁日主教练：曼联缺乏C罗吉格斯时期的状态

红魔欧罗巴联赛32强的对手的主教练说索尔斯克亚的球队不会让对手感到恐惧。

比利时俱乐部前经理亨克·霍瓦尔特表示，安德烈亚斯·佩雷拉将“不得不为加入布鲁日俱乐部的首发阵容而战”，而曼联被认为远不及他们在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和瑞恩·吉格斯的全盛时期。

自从传奇人物弗格森爵士在2013年退休以来，红魔的魅力就一直在下滑。

其他球队

老特拉福德的重建被证明是困难的，大卫·莫耶斯，路易斯·范加尔和何塞·穆里尼奥都没能把辉煌的日子带回到梦剧场。

索尔斯克亚是目前负责这项任务的人，但是挪威人也面临着关于他是否适合这项任务的疑问。

过去的管理不善被认为对他的任期没有什么帮助，受到质疑的引援运作使得老特拉福德的集体标准在下降。

霍瓦尔特相信这一点在曼联2019- 2020赛季的阵容中得到了再次印证，佩雷拉这样的球员虽然远远低于他之前的杰出球员所设定的标准，但仍能拥有常规的比赛时间。

这位前布鲁日球员兼教练在与曼联的第二回合的比赛前说：“很遗憾，现在的曼联已经不是以前有克里斯蒂亚诺·罗纳尔多和吉格斯时期的曼联了。”

“就像佩雷拉一样，如果这个男孩要想进入布鲁日俱乐部的首发阵容，就必须要拼尽全力。”

在第一回合布鲁日1-1战平曼联的比赛中，佩雷拉首发出场踢了71分钟。

一粒客场进球让索尔斯克亚的球队在晋级的过程中拥有略微的优势，而霍瓦尔特对菲利普·克莱门特的球队在主场迎战红魔的比赛中表现不佳感到失望。

荷兰人补充道:“我认为这是一个耻辱，俱乐部没有以他们最强的阵容在主场开始比赛，因为那样他们将可能会以2-0或3-0取胜，但现在这将是困难的，这并不意味着俱乐部不应该再相信它。”

“克莱门特：派上你最强大、最有经验的团队。”